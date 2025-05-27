SALUT
Avís pels vapejadors en joves
Puja el percentatge de fumadors a Lleida, amb el 21,9% de majors de 15 anys, i baixa al Pirineu, malgrat que hi ha més dones. Al pla, els nens exposats al fum dupliquen la mitjana catalana
Més del 60% de les persones que utilitzen cigarros elèctrics continuen fumant tabac alhora. A més, l’ús d’aquests dispositius o vapejadors preocupa Salut en el cas de l’adolescència. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2024, un 1,3% de la població de 15 anys o més declarava estar utilitzant cigarros electrònics però un 10,4% els havia utilitzat regularment o els havia provat. Sobre això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, va subratllar ahir que “aquests nivells continuen representant un greu problema de salut pública a Catalunya” i va fer una crida a prevenir el consum de tabac en qualsevol forma, inclosos els cigarros electrònics, ja que “no hi ha prou evidència que serveixin per deixar de fumar i són una porta d’entrada a l’addicció”.
Segons l’Enquesta de Salut Pública, a la regió sanitària de Lleida el percentatge de fumadors ha augmentat en un any, al passar del 21,2 per cent dels majors de 15 anys el 2023 als 21,9% el 2024. Per sexes, en les dones el percentatge baixa significativament del 16,8 per cent al 14%, i en els homes, puja del 25,2% el 2023 al 29,4 per cent el 2024.
A la regió sanitària del Pirineu, segons l’ESCA del 2024, un 21,1% de la població major de 15 anys fumava, per sota del 22,2% del 2023. Tanmateix, en el cas de les dones el percentatge ha pujat del 17% al 18,1% mentre que entre els homes ha caigut del 27,1% al 23,9%. En el conjunt de Catalunya, la xifra de fumadors es va situar l’any passat en el 21,4%.
Pel que fa a l’exposició al fum a casa, a la regió de Lleida el 15,4 per cent dels nens i nenes de 0 a 14 anys estaven exposats, una xifra que duplica la de Catalunya, que es va situar en el 6,4% en el bienni 2023-2024. I amb un augment significatiu respecte al 2023, quan aquesta exposició era del 9%. A l’Alt Pirineu i Aran, els menors de 14 anys exposats al fum també van augmentar, passant de l’1,3% al 6,7% el 2023-2024. “Volem que els joves no comencin a experimentar cap tipus de producte de tabac o nicotina, volem ajudar les persones fumadores que puguin sortir d’aquesta addicció i progressar, també, en la protecció de la població no fumadora”, va indicar Fernández.
Més de 4.100 tractaments per deixar de fumar en un any a Lleida
Durant l’any passat, els serveis sanitaris van prescriure un total de 4.143 tractaments farmacològics per deixar de fumar a les comarques lleidatanes. A la regió de Lleida, van ser 3.411 i a la de l’Alt Pirineu i Aran, 742. A Catalunya, un 51% dels que han fumat habitualment ho han deixat. D’altra banda, l’enquesta de la XXVI Setmana sense Fum, en el marc del Dia Mundial sense Tabac que es commemora cada 31 de maig, mostra que un 80% dels no fumadors considera que on està exposat al fum del tabac és a les terrasses, seguit d’un 63 per cent que diu que a les cues per entrar a locals, un 59 per cent a les parades d’autobús i un 36 per cent als accessos a centres educatius. Per la seua banda, Salut prepara una campanya mediàtica per a finals d’any i que se centrarà en la prevenció de l’experimentació i el consum de productes de nicotina entre els joves, la promoció de deixar de fumar i els espais lliures de fum.