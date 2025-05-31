SALUT
La radioteràpia de l’Arnau, igual d’efectiva amb menys sessions
Redueix les dosis de 15 a 5 i els costos dels desplaçaments
El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) ha reduït de 15 a 5 les sessions de radioteràpia de les pacients amb càncer de mama, amb resultats molt positius tant en l’eficàcia clínica com en l’impacte social i econòmic. La doctora Virginia Garcia, facultativa especialista del Servei, explica que, anteriorment, les pacients amb càncer de mama havien d’acudir a l’hospital durant 15 dies consecutius per rebre radioteràpia. Actualment, s’aplica un esquema d’hipofraccionament extrem que permet completar el tractament amb només 5 sessions, sense comprometre’n l’eficàcia terapèutica. En el cas del càncer de pròstata, el nombre de sessions es va reduir progressivament de 38 a 25.
Aquests canvis suposen un benefici clínic i personal per als pacients, però també un impacte positiu en termes econòmics i mediambientals, tenint en compte les dimensions de la Regió Sanitària de Lleida. En aquest sentit, la doctora Garcia ha desenvolupat un estudi retrospectiu sobre 432 pacients amb càncer de mama tractades amb radioteràpia, totes residents a la província de Lleida (excloent la capital), que analitza els costos de transport i les emissions de CO2 associades. Els resultats indiquen que el cost mitjà del transport es redueix un 66 per cent per pacient (de 810 a 270 €) amb el nou tractament.