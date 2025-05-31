CLIMA
Rècord de calor al maig amb 37,5 graus a Alcarràs i Lleida
L’Agència Estatal de Meteorologia activa un nou avís per altes temperatures
Lleida va registrar ahir un nou rècord de temperatures en un mes de maig, amb màximes de 37,5 graus a Alcarràs i a la capital. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va registrar temperatures mai vistes aquest mes amb més de 20 anys de dades en set de les 120 estacions meteorològiques, de les quals cinc lleidatanes: Alcarràs, on no se superaven els 37,3 graus des del 22 de maig del 2022; el Poal (màxima de 36,8º), on l’anterior rècord de maig es va assolir el 12 de maig del 2012 amb 36,2 graus; Maials (35,9º), on l’última màxima va ser de 34,5 graus aquest dijous; Vallfogona de Balaguer (35,8º), on es va arribar a la mateixa temperatura que el 22 de maig del 2022; i Raimat (35,3º), on no se superaven els 34,7 graus des del 28 de maig del 2006. En el conjunt de Ponent es van superar els 35 graus de mitjana.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va activar ahir avisos per calor per a avui a Lleida i unes altres deu províncies, entre les quals Tarragona, Osca, Terol o Saragossa.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va alertar ahir que la calor i el combustible acumulat després de tres anys de sequera en forma d’arbres morts pot “complicar” a partir del juliol la campanya forestal que arranca al juny i que es preveu “clàssica” a tot Catalunya, sense calor extrema. Malgrat que les pluges de primavera podrien convidar a l’optimisme, la consellera va recordar que les precipitacions fan créixer la vegetació i que el risc s’incrementarà quan s’eixugui amb la calor. “Les pluges no ens han de portar a l’engany d’un estiu tranquil”, va assegurar a Sabadell durant la presentació de la campanya forestal del 2025.
La campanya arrancarà amb 133 bombers professionals i uns altres 266 voluntaris més que l’any passat i amb la incorporació de la IA per predir el comportament dels incendis, entre les novetats.