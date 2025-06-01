CERTÀMENS
L’Eternum Fest debuta a Lleida amb concerts i DJ
El tardeig Eternum Fest, organitzat per l’agència d’esdeveniments lleidatana Eternum, va debutar ahir a la Seu Vella de la capital del Segrià amb un cartell musical farcit d’artistes locals, tant emergents com ja consolidats en el panorama musical. La cita va començar a primera hora de la tarda amb el concert de Finder, un grup de versions dels anys 80. També estava prevista l’actuació de Lluís Sánchez, que presenta nou EP, Una versió més gastada; l’artista Abril, que va interpretar diversos temes com a avenç del seu pròxim treball; el cantant Kelly Isaiah, amb la seua música soul, reggae i urban; i la rumba i el pop del grup lleidatà de moda, Claquera. La vetllada acabava amb l’actuació del cantant i raper Marc Vi juntament amb el productor i DJ Argibtzz. Així mateix, els DJ Júniors Moig i Miquel Cabrera van amenitzar part de la tarda i nit.