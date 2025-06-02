La DGT ho confirma: aquest és el canvi que hi haurà en els exàmens per treure’s el carnet de conduir a Lleida
Pere Navarro avança modificacions en el test teòric que afectaran milers d’aspirants
La Direcció General de Trànsit (DGT) està ultimant una sèrie de modificacions en l’examen teòric per obtenir el permís de conduir, segons ha confirmat recentment Pere Navarro. El director general de la DGT ha avançat que l’organisme treballa en un canvi de format per a les proves teòriques que afectarà als aspirants que cada any intenten aconseguir el seu carnet de conduir a Lleida i en tot l’estat.
"Estem preparant un canvi en les preguntes de l’examen teòric", va confirmar Navarro davant dels mitjans, encara que sense detallar de moment en què consistiran exactament les modificacions ni quan entraran en vigor. Aquesta revisió del sistema d’avaluació arriba després d’anys mantenint un format que, encara que s’ha digitalitzat, no ha experimentat canvis significatius en la seua estructura ni en el tipus de coneixements avaluats.
Els canvis podrien afectar tant el contingut com la metodologia de l’examen, en un intent per adaptar-se a les noves realitats de la conducció i als avenços tecnològics als vehicles moderns. Fonts del sector de les autoescoles han rebut la notícia amb cautela, a l’espera de conèixer els detalls específics de la reforma.
L’actual sistema d’avaluació teòrica per a conductors
L’examen teòric per obtenir el permís de conduir a Espanya manté actualment un format digital que es realitza en autoescoles o centres autoritzats per la DGT. Els aspirants disposen de 30 minuts com a màxim per completar la prova, que consta de 30 preguntes tipus test amb resposta múltiple, on només una opció és correcta.
Per superar la prova i obtenir l’"apte", els candidats poden cometre un màxim de tres errors, la qual cosa suposa la necessitat d’encertar almenys el 90% de les qüestions plantejades. Aquest nivell d’exigència fa que molts aspirants necessitin més d’un intent per superar aquesta fase.
El contingut de l’examen actual inclou cinc grans àrees de coneixement que tot conductor ha de dominar:
Àrees avaluades en l’examen teòric
La prova actual avalua coneixements en diverses matèries fonamentals:
Senyalització: Els aspirants han d’identificar correctament els senyals de circulació i comprendre el seu significat, incloent senyals d’advertència, prioritat, prohibició i obligació que trobaran en les vies públiques.
La normativa de circulació constitueix un altre pilar fonamental, incloent límits de velocitat, normes per realitzar avançaments segurs, prioritats de pas en diferents situacions, així com la legislació sobre elements de seguretat com el cinturó o la prohibició d’utilitzar dispositius mòbils.
En matèria de seguretat viària, s’avalua el coneixement sobre conductes de risc, tècniques preventives com l’anticipació en les frenades, manteniment de la distància de seguretat i adaptació de la conducció a condicions meteorològiques adverses (pluja, boira) o en situacions de visibilitat reduïda.
La conducció eficient i respectuosa amb el medi ambient també forma part del temari, incloent bones pràctiques per reduir emissions contaminants, minimitzar la contaminació acústica i optimitzar el consum de combustible.
Finalment, s’inclouen qüestions sobre primers auxilis i mecànica bàsica, encara que en menor proporció, centrades en com actuar davant d’accidents i coneixements mínims sobre el funcionament mecànic dels vehicles.
Preparació recomanada per superar la prova
Els experts en formació viària recomanen als aspirants realitzar centenars de test de pràctica utilitzant aplicacions homologades per la DGT, que simulen l’entorn real de l’examen. L’estudi detallat del manual oficial, amb especial atenció a la normativa més recent i a la senyalització, resulta fonamental per afrontar amb garanties la prova.
Un altre aspecte clau és la gestió eficient del temps durant l’examen. Els 30 minuts disponibles poden resultar escassos per als qui dubten en excés, per la qual cosa practicar amb cronòmetre ajuda a desenvolupar l’agilitat necessària per respondre les 30 preguntes dins del temps establert.
Possibles novetats en el nou format d’examen
Encara que la DGT no ha revelat encara els detalls específics, alguns experts del sector apunten que les modificacions podrien incloure una actualització de continguts per adaptar-se a les noves tecnologies presents als vehicles moderns, com els sistemes d’assistència a la conducció (ADAS), vehicles elèctrics o híbrids.
També s’estudia la possibilitat d’incorporar preguntes sobre situacions més pràctiques o escenaris reals mitjançant simulacions, allunyant-se del format tradicional basat en la memorització de normes. Aquesta evolució buscaria avaluar no només coneixements teòrics sinó també la capacitat de presa de decisions del futur conductor.
L’increment de continguts relacionats amb la mobilitat sostenible i el respecte a usuaris vulnerables de la via (ciclistes, vianants, usuaris de VMP) podria ser un altre dels eixos de la reforma, en línia amb les polítiques de seguretat viària impulsades en els últims anys.
Quan entraran en vigor els canvis en l’examen?
La DGT no ha establert encara un calendari definitiu per a la implementació d’aquestes modificacions. Segons fonts del sector, s’espera que els canvis s’introdueixin de forma progressiva, amb un període d’adaptació tant per a les autoescoles com per als aspirants.
L’habitual en aquest tipus de reformes és que s’anunciïn amb diversos mesos d’antelació per permetre als centres de formació actualitzar els seus materials didàctics i als estudiants familiaritzar-se amb el nou format d’avaluació.
Mentrestant, la recomanació per als qui estiguin preparant actualment l’examen teòric és continuar amb la seua formació seguint les pautes establertes, prestant especial atenció als canals oficials de la DGT on s’anunciaran formalment els canvis quan estiguin definits.