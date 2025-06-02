Ja és oficial: el SEPE confirma quan es cobra l’atur a Lleida al juny
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà la prestació contributiva i tots els subsidis d’atur a partir del dimarts 10 de juny de 2025 encara que algunes entitats bancàries poden avançar el pagament
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha establert que l’ingrés de la prestació d’atur i altres subsidis corresponents a juny de 2025 a Lleida es realitzarà a partir del dimarts 10 del mateix mes. Els beneficiaris d’aquests ajuts, entre els quals s’inclouen la prestació contributiva (comunament coneguda com atur), el subsidi per a majors de 52 anys i altres modalitats com el subsidi per insuficiència de cotització, rebran puntualment el seu ingrés en les dates assenyalades. No obstant, com ve sent habitual, diverses entitats bancàries podrien avançar aquests pagaments fins quatre dies abans, permetent a molts beneficiaris disposar dels diners des del divendres 6 de juny.
Aquest avenç en el pagament de les prestacions és possible gràcies al sistema de Cuenta Única Centralizada que comparteixen nombroses entitats financeres amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). L’esmentat mecanisme, regulat a l’article 24 del Reial Decret 696/2018 publicat en el BOE, permet a bancs com CaixaBank, Banco Santander o BBVA conèixer amb temps tant els beneficiaris com les quantitats que els han d’abonar. D’aquesta manera, les entitats poden optar per avançar els pagaments abans de la data límit oficial establerta pel SEPE, un servei que molts clients valoren positivament.
Calendari de pagaments de l’atur el juny de 2025 segons l’entitat bancària
Encara que el SEPE n’ha fixat com a data oficial de pagament dimarts 10 de juny de 2025, el moment exacte en què cada beneficiari rebrà la seua prestació dependrà de la seua entitat bancària. Les dates poden variar lleugerament, especialment considerant que els dies 14 i 15 de juny cauen en cap de setmana, el que podria avançar alguns pagaments a divendres o retardar altres fins el dilluns següent.
A continuació es detalla el calendari orientatiu de pagaments segons cada banc:
- Des del divendres 6 de juny: Openbank, Banco Santander i Banc Mediolanum seran probablement els primers en realitzar els ingressos, avançant-se quatre dies a la data oficial.
- A partir del dimarts 10 de juny: La majoria d’entitats efectuaran els pagaments aquest dia, incloent Cajasiete, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Bankinter, Evobank, BBVA, CaixaBank, Cajamar, Imaginbank, Unicaja, Kutxabank, N26, Caixa Rural, Cajasur i Banca March.
- Des del dimecres 11 de juny: Completaran els pagaments entitats com Ibercaja, Abanca, Banc Sabadell i ING.
És important recordar que aquestes dates són estimatives i podrien patir lleugeres variacions depenent de les polítiques internes de cada entitat bancària i de possibles incidències tècniques.
Per què les prestacions d’atur no tenen paga extra?
Un dubte freqüent entre els beneficiaris de prestacions d’atur és si rebran pagues extraordinàries, com passa amb altres tipus d’ajuts o amb els salaris. La resposta és negativa: ni l’atur ni els subsidis d’atur no inclouen pagues extres. Aquesta característica ve determinada per la mateixa naturalesa del càlcul d’aquestes prestacions.
En el cas de la prestació contributiva (l’atur), la quantia es determina a partir de la mitjana de les bases de cotització dels últims 180 dies treballats. Aquestes bases ja incorporen el prorrateig de les pagues extraordinàries que el treballador percebia durant la seua vida laboral, per la qual cosa l’import està prorratejat en les 12 mensualitats ordinàries que s’abonen al llarg de l’any.
Respecte als subsidis d’atur, en tractar-se de prestacions no contributives la quantia de les quals està vinculada a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) i no a les cotitzacions prèvies del beneficiari, tampoc no generen dret a pagues addicionals. El mateix succeeix amb altres ajuts com el Ingreso Mínimo Vital, que es distribueix únicament en 12 pagaments anuals.
Quines prestacions abona el SEPE el juny de 2025?
El SEPE gestiona diverses modalitats d’ajuts que seran abonades a partir del 10 de juny de 2025. Entre elles destaquen:
- Prestació contributiva per atur: Coneguda popularment com "l’atur", és l’ajuda principal per als qui han cotitzat un mínim de 360 dies en els últims 6 anys.
- Subsidi per a majors de 52 anys: Una ajuda específica per a aturats d’aquest grup d’edat que compleixin determinats requisits de cotització.
- Subsidi per insuficiència de cotització: Destinat als qui no assoleixen el període mínim de cotització per accedir a la prestació contributiva.
- Subsidi per esgotament de la prestació contributiva: Per a aquells que han finalitzat el cobrament de l’atur i segueixen en situació d’atur.
- Renda Activa d’Inserció (RAI): Dirigida a col·lectius amb especials dificultats per trobar feina.
Com afecta el calendari laboral al pagament de les prestacions?
El calendari laboral pot influir en les dates exactes de pagament de les prestacions. El juny de 2025, al caure els dies 14 i 15 en cap de setmana (dissabte i diumenge respectivament), els pagaments que poguessin correspondre a aquestes dates s’avançaran previsiblement al divendres 13 o, en alguns casos, podrien retardar-se al dilluns 16.
A més, és important tenir en compte que el juny no sol incloure dies festius nacionals que afectin l’operativa bancària, la qual cosa facilita que els pagaments es realitzin amb normalitat. No obstant, algunes comunitats autònomes podrien tenir festivitats locals que retardin puntualment algun ingrés.
Què fer si no es rep el pagament en la data prevista?
Si arribada la data corresponent segons l’entitat bancària no s’ha rebut l’ingrés de la prestació, és recomanable seguir aquests passos:
1. Comprovar que no existeixi cap incidència en el compte bancari (bloquejos, embargaments, etc.).
2. Verificar al web del SEPE o en l’app mòbil l’estat de la prestació.
3. Contactar amb el servei d’atenció al client de l’entitat bancària per consultar si hi ha algun retard previst.
4. Si el problema persisteix, sol·licitar cita prèvia a l’oficina del SEPE corresponent o contactar a través dels canals habilitats (telèfon, formulari web).
En la majoria dels casos, els retards solen resoldre’s en 24-48 hores, encara que poden estendre’s si coincideixen amb períodes d’alta càrrega administrativa o actualitzacions en els sistemes informàtics del SEPE.