La Seguretat Social ho confirma: els pensionistes rebran la paga extra de juny amb un increment
Aquesta pujada forma part de la revalorització general aplicada el 2025 segons l’IPC mitjà interanual
Els pensionistes espanyols veuran incrementada la seua paga extraordinària d’estiu el 2025 com a conseqüència de la revalorització general del 2,8% aplicada a començaments d’any pel govern espanyol. Aquest augment, vinculat a l’índex de preus de consum (IPC) mitjà interanual, suposa un alleujament econòmic per a un dels col·lectius més vulnerables davant de l’encariment del cost de vida a Espanya. La paga extra, equivalent a una mensualitat completa, arribarà als comptes bancaris entre el 21 i el 25 de juny, encara que la data oficial d’abonament establerta per la Seguretat Social se situa entre l’1 i el 4 de juliol.
La mesura s’emmarca dins de les polítiques de protecció social implementades per l’Executiu de Pedro Sánchez, que ha establert diferents percentatges d’increment segons el tipus de prestació. Mentre les pensions generals van augmentar un 2,8%, les contributives van experimentar una pujada propera al 6%, i les no contributives juntament amb l'Ingrès Mínim Vital (IMV) van registrar un notable increment del 9%. Aquesta diferenciació reflecteix l’intent governamental de proporcionar més suport als pensionistes amb menors ingressos.
Com afecta la revalorització a la paga extraordinària?
L’impacte de la revalorització en la paga extra d’estiu serà directament proporcional a la quantia mensual de cada pensionista. Per exemple, aquells que percebin una pensió de 1.200 euros mensuals rebran aproximadament 2.446 euros al juny (1.223 euros de la mensualitat ordinària més 1.223 euros de la paga extraordinària, després d’aplicar l’increment del 2,8%). Aquesta quantitat suposa un augment d’uns 67 euros respecte al que haurien rebut el 2024 pel mateix concepte.
Es pot destacar que, encara que la Seguretat Social estableix com a data oficial de pagament els primers dies de juliol, la majoria d’entitats bancàries solen avançar l’abonament a finals de juny. El dia exacte variarà segons la política de cada banc, però habitualment s’efectua entre el 21 i el 25 de juny, coincidint amb l’ingrés de la mensualitat ordinària.
El sistema de pensions espanyol i les seues recents reformes
El sistema de pensions a Espanya ha experimentat diverses modificacions en els últims anys, buscant adaptar-se als canvis demogràfics i laborals del país. La planificació de la jubilació s’ha convertit en una preocupació creixent per als treballadors espanyols, que observen amb inquietud els continus ajustaments normatius que poden afectar els seus futurs ingressos.
Des de la Seguretat Social i el Govern s’han implementat programes i reformes orientades a ajustar el sistema a la realitat laboral actual. Entre les mesures més destacades es troben la flexibilització dels períodes de cotització, l’adaptació dels requisits a les diferents modalitats de treball i el foment de plans d’estalvi específics per a la jubilació.
No obstant, aquestes iniciatives resulten en ocasions insuficients davant del progressiu augment del cost de vida. Els pensionistes, freqüentment inclosos entre els grups més vulnerables econòmicament, veuen minvat el seu poder adquisitiu malgrat les revaloritzacions periòdiques de les seues prestacions. La pujada aplicada el 2025 pretén mitigar parcialment aquest impacte, mantenint el compromís governamental de vincular les pensions a l’evolució de l’IPC.
Calendari de pagaments de les pensions el 2025
L’abonament de les pensions a Espanya segueix un calendari establert que preveu 14 pagues anuals: 12 mensualitats ordinàries i 2 pagues extraordinàries que es perceben el juny i el novembre. Per a 2025, el calendari de pagaments queda configurat de la següent manera:
- Paga ordinària mensual: s’abona entre els dies 25 i 30 de cada mes, depenent de l’entitat bancària.
- Paga extraordinària d’estiu: encara que oficialment correspon als primers dies de juliol, la majoria de bancs l’avancen a finals de juny.
- Paga extraordinària de Nadal: es percep juntament amb la mensualitat de novembre, habitualment entre el 22 i el 25 de l’esmentat mes.
Aquest sistema de pagaments, consolidat en el règim de la Seguretat Social espanyola, garanteix que els pensionistes rebin les seues prestacions de forma regular i predictible, facilitant així la planificació econòmica personal.
Qui es beneficia de la pujada a les pensions?
La revalorització aprovada per a 2025 beneficia la totalitat dels pensionistes del sistema públic espanyol, encara que amb diferents percentatges segons el tipus de prestació. Els més de 9 milions de pensionistes que hi ha actualment a Espanya veuran incrementada la seua paga extraordinària de juny conforme a aquests criteris:
- Pensionistes amb prestacions generals: increment del 2,8%, vinculat a l’IPC mitjà interanual.
- Beneficiaris de pensions contributives: augment aproximat del 6%, superior a l’IPC per millorar la seua situació econòmica.
- Perceptors de pensions no contributives i de l’IMV: pujada del 9%, la més elevada per protegir els col·lectius amb menors ingressos.
Aquesta política de revalorització diferenciada reflecteix la intenció de proporcionar més protecció a aquells pensionistes que es troben en situació de més vulnerabilitat econòmica, seguint el principi de progressivitat en les mesures de protecció social.