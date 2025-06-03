Canvi radical per als mutualistes jubilats: la llei permetrà tornar l’IRPF en un sol pagament
El Congrés aprova una important modificació que beneficiarà milers d’afectats ja que els permetrà rebre íntegrament les quantitats reconegudes pel Tribunal Suprem
El Congrés dels Diputats ha aprovat una significativa reforma legal que canviarà radicalment la situació de milers de mutualistes jubilats a Espanya. La modificació permetrà que aquests pensionistes rebin en un únic pagament la devolució completa de l’IRPF que van pagar en excés, segons va reconèixer el Tribunal Suprem en les seues sentències de 2023. Aquesta mesura suposa un canvi substancial davant el sistema actual, que obligava a fraccionar aquestes devolucions durant quatre anys, complicant notablement el procés per als afectats.
La reforma ha estat introduïda com a esmena del PSOE en la llei sobre responsabilitat civil i assegurança de vehicles de motor, actualment en fase de tramitació parlamentària. L’informe elaborat per la ponència ja ha rebut el vistiplau majoritari, la qual cosa permet avançar cap a la següent etapa del procés legislatiu. Fonts parlamentàries assenyalen que la comissió podria celebrar-se a mitjans de juny, la qual cosa acceleraria la implementació d’aquesta esperada modificació normativa.
La disposició final afegida al text sobre assegurances de motor transforma completament el procediment que ha de seguir l’Agència Tributària per calcular i executar les devolucions derivades de les sentències de l’Alt Tribunal. L’abast de la mesura és ampli, ja que afecta tant els períodes impositius de 2019 i anteriors no prescrits, com els compresos entre 2020 i 2022.
Simplificació radical en el sistema de reclamació
Amb la nova normativa, es modifica substancialment el formulari que els mutualistes han d’utilitzar per reclamar el que els correspon. Aquest document funcionarà ara com a eina unificada per iniciar el procediment de rectificació d’autoliquidació o de devolució per a tots els períodes impositius afectats, tant els anteriors a 2019 com els compresos entre 2020 i 2022.
Un aspecte fonamental de la reforma és que aquells jubilats que ja van presentar el formulari abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició no necessitaran realitzar cap tràmit addicional. Automàticament s’entendrà que amb l’esmentat document també sol·liciten la devolució corresponent als exercicis fiscals de 2020 a 2022, encara que inicialment només es referís a 2019 i períodes anteriors.
La nova regulació també contempla la suspensió del còmput del termini de prescripció per a aquells drets a sol·licitar devolucions que no haguessin prescrit a data de 22 de desembre de 2024. Aquesta suspensió es mantindrà des de l’esmentada data fins l’entrada en vigor de la modificació, proporcionant així un marge temporal addicional als afectats, molts d’ells d’avançada edat.
L’origen del conflicte amb els mutualistes
La situació dels mutualistes jubilats va experimentar un gir radical després de diverses sentències del Tribunal Suprem el 2023. Aquests fallos van obligar l’Agència Tributària a modificar els seus criteris, reconeixent el dret de determinats pensionistes per jubilació o incapacitat a recuperar quantitats abonades en excés en les seues declaracions de l’IRPF.
Per facilitar aquest procés, Hisenda va habilitar un formulari online a començaments de 2024. Tanmateix, el sistema presentava importants obstacles, especialment relacionats amb la documentació exigida per a períodes molt antics, el que complicava enormement la recuperació efectiva dels imports per a molts jubilats.
Inicialment, l’Agència Tributària va acceptar que l’acreditació de la vida laboral podria ser suficient per justificar les reclamacions. No obstant, aquest criteri va canviar posteriorment quan es va introduir una disposició en la llei per fixar un impost mínim global a les multinacionals, que va modificar les normes de reintegrament per als mutualistes.
Aquests canvis normatius van desencadenar una onada de crítiques tant des del PP com des de Sumar, que van acusar el Govern de posar traves als mutualistes per recuperar uns diners que legítimament els pertanyien per haver pagat quantitats excessives d’IRPF durant anys.
El compromís de María Jesús Montero
Davant d’aquesta situació, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar públicament la necessitat d’un canvi normatiu que permetés als mutualistes rebre "d’una vegada i en un sol pagament" les quantitats que els corresponien. Aquest compromís s’ha materialitzat finalment mitjançant la incorporació de l’esmena en la llei sobre assegurances de motor que actualment tramita el Congrés.
La modificació legislativa suposa un important avanç per a milers de jubilats que fan anys que esperen recuperar quantitats que, segons estimacions de diferents associacions d’afectats, oscil·len entre els 3.000 i els 15.000 euros. Amb el nou sistema, se simplificarà notablement el procés i s’escurçaran els terminis per fer efectives aquestes devolucions.
Qui són els mutualistes afectats per aquesta reforma?
Els mutualistes beneficiats per aquesta reforma són principalment professionals que van cotitzar a mutualitats professionals abans de 1967, quan no existia la possibilitat de cotitzar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (DESAFIA). Entre aquest col·lectiu es troben advocats, mèdics, arquitectes, enginyers i altres professionals liberals que, en jubilar-se, van veure com se’ls aplicava un règim fiscal menys favorable que a la resta de pensionistes.
El problema rau que aquests jubilats van tributar doblement: primer quan van realitzar les seues aportacions a les mutualitats (sense possibilitat de deducció) i posteriorment quan van rebre les seues pensions (que van ser gravades íntegrament). Aquesta doble imposició va ser precisament el que el Tribunal Suprem va considerar injust i contrari a dret en les seues sentències de 2023.
Com afecta la nova normativa als terminis de prescripció?
Un aspecte crucial de la reforma és el seu impacte en els terminis de prescripció. La legislació tributària estableix generalment un període de quatre anys per reclamar devolucions, la qual cosa limitava considerablement les possibilitats de molts mutualistes d’edat avançada.
Amb la nova normativa, se suspèn el còmput del termini de prescripció per a aquells drets a sol·licitar devolucions que no haguessin prescrit a 22 de desembre de 2024. Aquesta mesura amplia significativament la finestra temporal per presentar reclamacions, beneficiant especialment aquells jubilats que, per desconeixement o falta d’assessorament, no havien iniciat encara els tràmits corresponents.
Quina documentació serà necessària per tramitar la devolució?
Un dels principals obstacles que enfrontaven els mutualistes era la dificultat per recopilar documentació de períodes molt antics. La nova normativa simplifica aquests requisits, encara que continua sent necessari demostrar la condició de mutualista i els períodes de cotització.
En principi, serà suficient amb presentar el formulari habilitat per l’Agència Tributària, adjuntant la vida laboral i, quan sigui possible, els certificats de les mutualitats corresponents. Per a aquells casos en què resulti impossible aconseguir certa documentació per la seua antiguitat, s’establiran mecanismes alternatius d’acreditació.
Quan es faran efectives les devolucions?
Encara que la normativa encara ha de completar la seua tramitació parlamentària, les previsions apunten que les devolucions úniques podrien començar a fer-se efectives a finals de 2024 o principis de 2025. Els experts recomanen els afectats que no hagin presentat encara la seua sol·licitud que ho facin com més aviat millor, per no quedar fora dels terminis establerts.
La doble imposició: l’origen de la injustícia fiscal
El cas dels mutualistes representa un dels exemples més clars de doble imposició en el sistema tributari espanyol. Durant dècades, aquests professionals van fer aportacions a les seues mutualitats sense poder deduir-les en la seua declaració de la renda, a diferència del que passava amb les cotitzacions a la Seguretat Social.
Posteriorment, en jubilar-se i començar a percebre la seua pensió, l’Agència Tributària va considerar aquests ingressos com a rendiments del treball, gravant-los íntegrament sense tenir en compte que les aportacions ja havien tributat prèviament. Aquesta situació va generar un greuge comparatiu respecte a altres pensionistes i una clara injustícia fiscal que ha tardat anys a reconèixer-se.
El Tribunal Suprem, en les seues sentències de 2023, va establir de forma inequívoca que aquesta pràctica era contrària a dret i va reconèixer el dret dels afectats a recuperar les quantitats abonades en excés. Tanmateix, la implementació pràctica d’aquestes devolucions s’ha enfrontat a nombrosos obstacles administratius i legals que la nova normativa pretén resoldre definitivament.