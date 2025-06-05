Aurelio Rojas, cardiòleg: "Encara que et cuidis, pots tenir colesterol. T’explico per què"
El famós metge espanyol desmenteix mites i explica les causes principals del colesterol elevat en persones que mantenen una dieta equilibrada i fan esport
El cardiòleg Aurelio Rojas ha revelat les causes més freqüents que provoquen nivells alts de colesterol en sang, fins i tot en persones que no consumeixen greixos en excés. A través de les seues xarxes socials, l’especialista ha compartit una explicació científica que desmunta un dels mites més estesos sobre aquesta substància present a totes les cèl·lules de l’organisme i que, malgrat ser fonamental per a múltiples funcions corporals, pot suposar un risc cardiovascular quan es troba en nivells elevats.
"Més del 70% del colesterol en sang el fabrica el teu cos, no el menges", afirma categòricament Rojas, deixant clar que la relació entre la ingesta d’aliments grassos i els nivells de colesterol no és tan directa com se sol creure. L’expert assenyala que, fins i tot amb una dieta baixa en greixos, existeixen tres mecanismes principals que poden disparar els nivells de colesterol, sent el primer d’ells la producció hepàtica excessiva: "Si no menges grassa, el fetge pot compensar produint més, sobretot si hi ha inflamació o predisposició genètica".
El cardiòleg espanyol ha volgut donar llum sobre aquesta qüestió mèdica que afecta milions de persones al nostre país, explicant que l’elevació del colesterol pot deure’s a factors que van més enllà de la dieta, com la genètica o el consum excessiu de sucres, aspectes que no sempre es tenen en compte en les recomanacions metgesses convencionals.
Les tres causes del colesterol alt segons Aurelio Rojas
L’especialista en cardiologia ha identificat tres causes principals per les quals una persona pot presentar nivells elevats de colesterol sense necessitat de consumir aliments grassos. La primera, com ja hem esmentat, és la producció excessiva per part del fetge, òrgan que fabrica més del 70% del colesterol present en el nostre organisme.
La segona causa assenyalada per Rojas té a veure amb el consum de sucres: "Una dieta rica en sucres, farines i ultraprocessats activa la lipogènesis hepàtica, generant colesterol i triglicèrids... encara que no hagis provat el greix", explica el cardiòleg. Aquest procés metabòlic, conegut com a lipogènesis hepàtica de novo, permet al fetge convertir els excedents d’hidrats de carboni en greixos, contribuint així a l’elevació del colesterol sèric.
La tercera causa té un component genètic i està relacionada amb la capacitat de l’organisme per eliminar el colesterol: "Hi ha persones que tenen una alteració genètica que impedeix al fetge de retirar el colesterol LDL de la sang. En aquests casos, la dieta influeix menys i el diagnòstic precoç és clau", destaca el Dr. Rojas. Aquesta condició, coneguda com a hipercolesterolèmia familiar, afecta aproximadament una de cada 250 persones a Espanya i pot provocar nivells extremadament alts de colesterol des d’edats primerenques.
Implicacions del colesterol elevat per a la salut cardiovascular
Mantenir els nivells de colesterol dins dels paràmetres recomanats és fonamental per prevenir malalties cardiovasculars. El colesterol LDL, comunament conegut com a "colesterol dolent", estén a acumular-se a les parets arterials formant plaques d’ateroma que poden obstruir parcial o totalment el flux sanguini.
Segons dades de la Societat Espanyola de Cardiologia, les malalties cardiovasculars continuen sent la primera causa de mort a Espanya, amb més de 120.000 morts anuals. D’aquests, un percentatge significatiu està directament relacionat amb nivells elevats de colesterol, la qual cosa subratlla la importància de les aportacions divulgatives d’especialistes com Aurelio Rojas.
"Una concentració elevada de colesterol dolent al cos té un impacte negatiu en la salut ja que augmenta el risc de patir cardiopaties i accidents cerebrovasculars", recorda l’expert, insistint en la necessitat de realitzar controls periòdics, especialment en persones amb antecedents familiars.
Què és el colesterol i quines són les seues funcions en l’organisme?
El colesterol és una substància cerosa similar al greix que es troba a totes les cèl·lules del cos. Contràriament a la seua mala reputació, aquesta molècula exerceix funcions essencials per a l’organisme: és component estructural de les membranes cel·lulars, precursor d’hormones esteroides com el cortisol i les hormones sexuals, i participa en la síntesi de la vitamina D i d’àcids biliars necessaris per a la digestió dels greixos.
Existeixen dos tipus principals de colesterol: el HDL (lipoproteïna d’alta densitat), conegut com a "colesterol bo" perquè ajuda a eliminar el colesterol de les artèries transportant-lo de tornada al fetge; i el LDL (lipoproteïna de baixa densitat), denominat "colesterol dolent" perquè tendeix a dipositar-se a les parets arterials.
Els valors considerats normals segons la Fundació Espanyola del Cor són: colesterol total per sota de 200 mg/dl, LDL inferior a 130 mg/dl (idealment per sota de 100 mg/dl) i HDL superior a 40 mg/dl en homes i 50 mg/dl en dones.
Com controlar el colesterol sense medicació?
Encara que en casos d’alteracions genètiques o nivells molt elevats pot ser necessari el tractament farmacològic, hi ha mesures no farmacològiques que poden ajudar a controlar el colesterol:
L’alimentació equilibrada, rica en fibra, àcids grassos insaturats (presents en peix blau, fruita seca i oli d’oliva) i pobre en greixos saturats i trans, és la base de qualsevol estratègia per controlar el colesterol. A això se suma la pràctica regular d’exercici físic, que contribueix a augmentar els nivells de HDL i millorar el perfil lipídic general.
Altres factors com mantenir un pes saludable, evitar el tabac i moderar el consum d’alcohol també tenen un impacte positiu. En aquest sentit, la dieta mediterrània ha demostrat ser especialment beneficiosa per a la salut cardiovascular, com confirmen nombrosos estudis científics.