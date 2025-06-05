L’avís de la Guàrdia Civil als turistes que visiten Espanya: "Desconfia d’ajudes sospitoses"
Les forces de seguretat espanyoles ofereixen recomanacions clau perquè els visitants gaudeixin d’una estada segura i evitin ser víctimes de furts o estafes
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han llançat una campanya informativa dirigida a turistes que visiten Espanya amb consells pràctics per evitar robatoris i estafes durant la seua estada. Encara que Espanya és considerada una de les destinacions més segures d’Europa, les autoritats treballen constantment per garantir que l’experiència turística sigui positiva i deslliuri d’incidents. Entre les principals recomanacions destaca mantenir sempre les pertinences a la vista i desconfiar d’ajuts aparentment desinteressats que podrien encobrir intents de furt.
Els cossos de seguretat espanyols subratllen que, malgrat els baixos índexs de criminalitat en comparació amb altres països europeus, és fonamental que els visitants mantinguin certes precaucions bàsiques. "Desconfia d’ajudes sospitoses", adverteixen des de la Guàrdia Civil, referint-se a situacions com l’avís de suposades taques a la roba o avaries en vehicles, que freqüentment són estratègies utilitzades per delinqüents per distreure les víctimes i sostreure les seues pertinences. Aquesta advertència forma part d’un conjunt més ampli de recomanacions orientades a garantir que els turistes gaudeixin de la seua estada sense contratemps.
Recomanacions essencials per a una estada segura a Espanya
La campanya informativa de les forces de seguretat espanyoles inclou una sèrie de consells pràctics que tot visitant hauria de tenir en compte. En primer lloc, es recomana mantenir les pertinences personals sempre a la vista, especialment en llocs freqüentats. La protecció de la bossa o cartera adquireix especial rellevància en transports públics i grans aglomeracions com a mercadillos i espectacles, on els carteristes solen aprofitar les distraccions dels turistes.
Els dispositius electrònics mereixen atenció especial, ja que la seua sostracció no només suposa una pèrdua econòmica sinó també d’informació personal valuosa. Per als qui gaudeixen de platges i piscines, les autoritats aconsellen portar únicament l’imprescindible, deixant objectes de valor en llocs segurs com les caixes fortes dels allotjaments.
Quant a la seguretat viària, els usuaris de vehicles han d’evitar deixar objectes de valor o cridaners a la vista a l’interior dels cotxes, ja que això pot atreure possibles lladres. De la mateixa manera, s’aconsella evitar transitar per zones solitàries o poc il·luminades, especialment durant la nit, per reduir el risc de ser víctima de delictes.
Precaucions específiques amb els diners i transaccions
El maneig dels diners requereix precaucions específiques durant les vacances. En utilitzar caixers automàtics, les forces de seguretat recomanen prendre mesures preventives com comprovar que no hi hagi dispositius estranys instal·lats a la màquina i protegir el teclat en introduir el PIN. Davant de qualsevol anomalia, el més prudent és cancel·lar l’operació i contactar amb l’entitat bancària.
Un altre consell fonamental és evitar participar en jocs d’atzar de carrer o acceptar ofertes que semblin excessivament avantatjoses. "Al carrer no intervingui en jocs d’atzar ni accepti gangues. Segur que són un engany o una estafa", adverteixen els experts. Aquestes situacions solen ser trampes preparades per estafar turistes confiats.
Als allotjaments turístics, es recomana no deixar claus, diners o objectes valuosos en llocs accessibles de l’habitació. El més segur és utilitzar les caixes de seguretat proporcionades per l’establiment. Així mateix, en zones comunes com a recepció, restaurants o piscines, mai no s’ha de perdre de vista l’equipatge i els objectes personals.
Què fer en cas de ser víctima d’un delicte a Espanya?
Malgrat totes les precaucions, si un turista arriba a ser víctima d’algun delicte durant la seua estada a Espanya, les autoritats han establert procediments clars per sol·licitar ajuda. La forma més ràpida és trucar al 091 per contactar amb la Policia Nacional o al 062 per a la Guàrdia Civil. Aquests números d’emergència són operatius les 24 hores del dia i compten amb personal que parla diversos idiomes per atendre turistes estrangers.
A més de les línies telefòniques tradicionals, les forces de seguretat han desenvolupat eines tecnològiques com l’aplicació ALERTCOPS, que permet comunicar incidències de forma immediata i geolocalitzada. Aquesta app està disponible en diversos idiomes i facilita la comunicació entre els turistes i els cossos policials, especialment útil per als qui no dominen l’espanyol.
El paper de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en la seguretat turística
Espanya rep anualment més de 80 milions de turistes, convertint-se en una de les destinacions turístiques més populars del món. Per garantir la seguretat de tal volum de visitants, tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional implementen dispositius especials durant les temporades de més afluència turística.
Aquests dispositius inclouen patrulles específiques en zones turístiques, agents especialitzats en consideració a estrangers i oficines de denúncies adaptades a les necessitats dels visitants. L’objectiu és doble: d’una banda, prevenir la comissió de delictes mitjançant la presència policial i campanyes informatives; per un altre, oferir una resposta ràpida i eficaç quan es produeix algun incident.
Ambdós cossos policials col·laboren estretament amb les policies locals i amb les autoritats turístiques per crear un entorn segur. Aquesta cooperació ha contribuït significativament a mantenir els baixos índexs de criminalitat que caracteritzen Espanya com a destinació turística, especialment en comparació amb altres països receptors de grans fluxos de visitants.
Per què els turistes han d’estar especialment alerta en zones freqüentades?
Els llocs amb gran concentració de turistes com monuments emblemàtics, transport públic o zones comercials representen punts calents on els delinqüents solen actuar amb més freqüència. En aquests espais, la distracció pròpia del gaudi turístic combinada amb el desconeixement de l’entorn crea situacions ideals per a carteristes i altres delinqüents oportunistes.
Les estadístiques mostren que la majoria dels delictes comesos contra turistes són furts lleus i estafes, rarament involucrant violència física. Tanmateix, l’impacte negatiu que pot tenir un incident d’aquest tipus en l’experiència vacacional justifica les mesures preventives recomanades per les autoritats.
Experts en seguretat turística coincideixen que la millor estratègia és la prevenció, i que seguir les recomanacions oficials redueix significativament la probabilitat de ser víctima d’un delicte durant l’estada a Espanya. El sentit comú i la prudència són, en definitiva, els millors aliats del turista.