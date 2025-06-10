IEI
Els 25 anys de les Escoles Especials, en una mostra
El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va inaugurar ahir una exposició fotogràfica amb motiu de la celebració dels 25 anys del trasllat de les Escoles Especials Llar de Sant Josep de la diputació al complex de la Caparrella. En concret, les imatges mostren la trajectòria d’aquest centre d’educació especial i assistència social des dels seus inicis, l’any 1921, a l’antic convent de les Carmelites Descalces de Lleida. El 1999, a causa de necessitats infraestructurals, es va haver de buscar un nou emplaçament. Va ser llavors quan les Escoles Especials es van traslladar a la ubicació actual: la partida de la Caparrella. La mostra es podrà visitar de manera gratuïta fins al dia 29 de juny.