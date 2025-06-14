ENSENYAMENT
Educació ampliarà el curs vinent el veto als mòbils a tota l’educació obligatòria
Fins ara estaven prohibits a Primària, però a partir del setembre tampoc es podran utilitzar a l’ESO. El pla també inclou la retirada progressiva de les pissarres digitals i les tauletes a Infantil
Prohibició total dels mòbils des d’Infantil fins a acabar l’Educació Secundària Obligatòria. Aquesta és la mesura que va anunciar ahir la consellera d’Educació, Esther Niubó, de cara al curs vinent i que dona continuïtat a la que va entrar en vigor el setembre passat de vetar-ne l’ús a Infantil i Primària. Durant aquest any, a Secundària aquests dispositius només estaven permesos per a finalitats pedagògiques, però a partir de setembre la prohibició serà total, així com l’ús dels rellotges intel·ligents. Una mesura adoptada després que el departament recopilés les opinions dels experts de la comissió de digitalització i educació i que ha estat celebrada per la majoria de la comunitat educativa i els sindicats. Paral·lelament, la Generalitat també eliminarà progressivament tant les pissarres digitals interactives com les tauletes digitals a Infantil (nens de fins a 6 anys). Així mateix, es restringirà l’ús dels ordinadors portàtils a cinquè de Primària, ja que s’hauran de quedar al centre, i es continuaran utilitzant tant a sisè com a Secundària fomentant un ús responsable.
Niubó va recordar que el departament ha pres aquesta decisió amb l’aval d’una comissió integrada per 50 entitats i professionals i que també va encarregar una enquesta sobre l’ús dels dispositius en la qual van participar un 90% de centres públics. Els seus resultats destaquen que el 73,5% del personal docent i directiu considera que aplicar la regulació de l’ús dels mòbils aquest curs no ha provocat dificultats excessives i que el 89,6% valora positivament l’efecte que ha tingut aquesta mesura sobre l’alumnat. Paral·lelament, el 67,9% del professorat estaria totalment d’acord amb la prohibició total dels mòbils per a usos educatius a l’ESO. En aquest sentit, la consellera va remarcar que la restricció d’aquests aparells a les aules té per objectiu “posar ordre” per assegurar que aquesta digitalització sigui positiva, estigui al servei de l’aprenentatge i sigui més ètica, responsable i saludable. Va afegir que, amb aquesta mesura, el Govern no està en contra de la digitalització. “Seria ridícul negar que vivim en un món digital en què les tecnologies tenen un paper important, així com els coneixements i oportunitats educatives que fomenta aquesta tecnologia”, va concloure Niubó.
L’anunci va ser aplaudit per gairebé tota la comunitat educativa. El president de l’Associació de directius de l’educació de les terres de Lleida (ADSLL), Ramon Òscar Torrelles, va celebrar la mesura i va recordar que aquest curs ja es restringien els mòbils a Secundària tret per a activitats pedagògiques. “És una bona decisió que va en línia amb el que s’està fent als centres i ja hem vist resultats positius, com per exemple que els alumnes interactuen més entre ells al pati o durant el canvi de classes que abans, quan estaven enganxats al mòbil”, va dir Torrelles. En canvi, per al director de l’institut Josep Lladonosa, Santi Pubill, aquesta mesura pot ser excessiva. “Si la restricció és total no em sembla bé perquè amb alumnes de tercer i quart de l’ESO utilitzem els mòbils de forma pedagògica com editar vídeos o com a diccionari, sempre sota la supervisió d’un adult. Si es prohibeixen del tot per a mi és passar-se de la ratlla i demostra que no es té confiança en nosaltres com a docents”, va assenyalar Pubill.
La directora de les Associacions Federades de Famílies i Alumnes de Catalunya (aFFaC), Lidón Gasull, va dir que és “una bona notícia”, però va demanar reforçar “una educació crítica per a les tecnologies”. Va assenyalar que “s’ha de reforçar molt que els adolescents sàpiguen com enfrontar-se als perills de les xarxes i entenguin que una altra digitalització és possible”.
Així mateix, els sindicats Ustec, Aspepc·Sps i CCOO també van lloar la mesura, però van lamentar “els diners malgastats” en pissarres digitals i tauletes durant aquests últims anys.
El 78% dels adolescents diu estar enganxats a les pantalles
El 78% dels adolescents reconeix tenir un “enganxament” mitjà-alt als dispositius electrònics i un de cada tres estudiants homes diu visitar pàgines de pornografia amb freqüència, davant el 3% de les alumnes. Així es desprèn de l’enquesta realitzada per Aldeas Infantiles SOS a 2.021 estudiants de Secundària i Batxillerat de totes les comunitats autònomes, en la qual també es destaca que el 58% dels adolescents enquestats confirma que passar moltes hores connectats els distreu, un 22% diu patir irritació ocular i un 14% reconeix notar-se nerviós o irritable.
Preguntats per les seues sensacions quan estan sense mòbils uns dies, el 45% experimenta avorriment, un 16% aïllament i un 25% se sent desinformat sense aquests dispositius. Així mateix, un 16% dels joves reconeixen estar més enganxats a les pantalles durant els mesos de vacances. Respecte als continguts més visitats, el 73% dels adolescents afirmen utilitzar aplicacions de compres online, a les quals segueixen plataformes de música en streaming i de sèries.