Amazon anuncia les dates d’un nou Prime Day, amb ofertes en totes les categories
Els clients podran accedir a milers de descomptes en grans marques i també en petites i mitjanes empreses espanyoles
Amazon ha anunciat aquest dimarts la celebració d’un nou Prime Day que, per primera vegada, s’estendrà durant quatre dies complets. Des de les 00:00 hores del 8 de juliol fins les 23:59 de l’11 de juliol, els subscriptors del servei Prime tindran accés exclusiu a "centenars de milers d’ofertes" en categories com a moda, tecnologia, llar, bellesa i joguets, tant de grans marques internacionals com de pimes espanyoles.
Durant aquestes jornades de descomptes, els usuaris podran aprofitar ofertes en productes de firmes reconegudes com Adidas, Dodot, Nescafé Dolce Gusto, Oral B, Neutrogena o Levi’s. També estaran disponibles promocions especials en articles de petites i mitjanes empreses nacionals com Olistic Science, Flamingueo, Create, Polo Club Oficial o Save Family, entre d’altres. A més, marques com Bosch, Puma, Jack & Jones, Tommy Hilfiger o Sony comptaran amb descomptes específics.
Com a novetat destacada, Amazon llançarà aquest any les denominades "Ofertes d’avui", un format que presentarà cada mitjanit noves ofertes flaix per temps limitat, amb categories diferents cada jornada.
Beneficis addicionals per a estudiants
Els clients Prime d’entre 18 i 22 anys i els estudiants universitaris podran disfrutar d’avantatges especials. Aquests col·lectius tindran accés a totes les ofertes del Prime Day i a la resta de beneficis de la subscripció per la meitat del preu habitual: 2,49 euros mensuals o 24,95 euros a l’any. A més, podran provar el servei gratuïtament durant 90 dies registrant-se a amazon.es/joinstudent.
"Aquest Prime Day serà el doble d’especial, amb quatre dies de grans ofertes on els nostres clients Prime tindran el doble de temps per estalviar", ha declarat Ana Costi, responsable d’Amazon Prime per a Europa. "La subscripció Prime inclou accés a esdeveniments d’ofertes exclusives, com 'Prime Day', un dels beneficis favorits dels nostres clients, així com el millor en compres i entreteniment, entregues ràpides i gratuïtes, i molt més", ha afegit.
Les Festes Prime Day arriben a Pedraza
Per celebrar l’arribada d’aquest esdeveniment comercial, Amazon organitzarà el proper 3 de juliol la tercera edició de "Las Fiestas Prime Day", un esdeveniment inspirat en les tradicionals festes populars espanyoles. El municipi elegit aquest any ha estat Pedraza (Segòvia), guanyador del concurs "Amazon busca poble", una iniciativa que selecciona la localitat que acollirà aquesta celebració.
Amb aquesta activitat, la companyia busca donar visibilitat als municipis més petits, fomentar el seu desenvolupament i mostrar les oportunitats que el comerç electrònic ofereix als seus habitants, pimes i negocis locals. La festa a Pedraza inclourà un pregó de benvinguda, un mercadillo de petits negocis que venen en Amazon.es, un dinar popular amb Amazon Fresh, a més de jocs, música i altres activitats.