Com prendre's bé la tensió arterial a casa: claus per evitar errors i obtenir resultats fiables
Controlar la pressió arterial des de casa pot ser molt eficaç si se segueixen unes pautes senzilles. Descobreix quan, com i amb quina freqüència fer-ho per prevenir riscos i cuidar la teua salut cardiovascular
Prendre's correctament la tensió arterial és clau per detectar a temps possibles problemes cardiovasculars. La hipertensió, coneguda com “l’assassí silenciós” per la seua falta de símptomes evidents, afecta milions de persones i pot passar desapercebuda si no es controla adequadament.
Existeixen protocols senzills i eficaços que qualsevol persona pot seguir a casa per realitzar controls fiables. Una de les recomanacions més comunes és prendre's la tensió dos vegades al dia durant tres dies consecutius i fer en cada ocasió tres mesuraments amb intervals d’un o dos minuts entre elles. Aquest procediment ajuda a obtenir una mitjana representativa i minimitzar possibles errors puntuals.
Quan prendre's la tensió arterial: moments clau del dia
Els moments més adequats per controlar la tensió són al matí, just després de despertar-se i abans d’esmorzar o prendre medicació, i a la nit, en un moment de calma, abans de ficar-se al llit. Aquestes dos franges horàries permeten captar els extrems del ritme natural de la pressió arterial al llarg del dia, la qual cosa ofereix una visió més completa de l’estat cardiovascular.
Errors comuns que hem d’evitar per a mesuraments fiables a casa
Per garantir resultats precisos, és fonamental mantenir una postura adequada: estar assegut, relaxat, sense parlar ni moure’s, i utilitzar sempre el mateix braç. Els mesuraments s’han de fer en un entorn tranquil, sense distraccions ni interferències externes.
Entre els errors més freqüents hi ha parlar durant el mesurament, moure’s, canviar de braç o realitzar la presa just després d’esforços físics o situacions estressants. Aquests factors poden alterar els resultats i donar lloc a lectures incorrectes.
Quins són els valors normals de la tensió arterial?
La tensió arterial es mesura amb un tensímetre, que mostra dos xifres: la pressió sistòlica (SYS) i la pressió diastòlica (DIA). En termes generals:
- Es considera òptima quan està per sota de 120/80 mmHg.
- És normal si la sistòlica és entre 120 i 129 mmHg i/o la diastòlica entre 80 i 84 mmHg.
- Es considera normal-alta entre 130-139 mmHg de sistòlica i/o 85-89 mmHg de diastòlica.
Quan se superen els 140/90 mmHg de forma persistent, es parla d’hipertensió, encara que el diagnòstic s’ha de basar en diversos mesuraments al llarg del temps.
La hipertensió arterial: una malaltia silenciosa
La hipertensió sol no presentar símptomes, la qual cosa la fa especialment perillosa. Pot danyar progressivament òrgans vitals com el cor, els ronyons o el cervell sense que el pacient ho percebi. Per això, realitzar controls periòdics resulta fonamental, ja sigui en el centre de salut o mitjançant automesurament a casa.
Quins factors poden elevar inesperadament la nostra tensió arterial?
A més de factors de risc coneguts com l’edat, el sobrepès, el consum excessiu de sal o antecedents familiars, existeixen elements quotidians que poden provocar augments puntuals. Entre ells: l’estrès, el cafè o alcohol, el fred, certs medicaments o fins i tot alguns aliments com la regalèssia.
També pot donar-se el fenomen de la “hipertensió de bata blanca”, on els nervis durant una consulta mèdica eleven artificialment els valors. Per això, el mesurament a casa pot oferir una visió més fidel de l’estat real de la pressió arterial.
És recomanable que totes les persones es prenguin la tensió a casa?
L’automesurament no és obligatori per a tota la població, però sí recomanable en persones majors de 40 anys, amb antecedents familiars, factors de risc cardiovascular, o diagnòstic d’hipertensió. També és útil per als qui estan en tractament, ja que permet controlar l’eficàcia del mateix.
Prendre's la tensió a casa ajuda a obtenir dades en un entorn habitual, reduir l’efecte de l’estrès mèdic i fomentar una actitud proactiva cap a la salut. No obstant, aquests mesuraments s’han de complementar amb revisions mèdiques periòdiques, on s’avaluï el conjunt de l’estat cardiovascular.