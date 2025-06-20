La DGT intensifica els controls sobre les caravanes i vehicles camperitzats: aquesta és la multa més freqüent
Les autoritats reforcen la vigilància sobre aquests vehicles pel seu auge en vacances
La Dirección General de Tráfico està reforçant la vigilància sobre caravanes, autocaravanes i vehicles camperitzats a causa del notable increment d’aquests vehicles a les carreteres espanyoles durant els últims anys. Mentre molts conductors ja estan familiaritzats amb alguns requisits com l’homologació de modificacions o les restriccions per pernoctar a determinades zones, existeix una normativa que continua sent desconeguda per a molts usuaris: la prohibició de viatjar dins d’una caravana quan està sent remolcada.
Aquesta infracció, que està sent objecte d’especial atenció per part dels agents de la Guàrdia Civil i Policia Local, es fonamenta en la normativa de seguretat viària que prohibeix expressament que els ocupants viatgin a l’habitacle d’una caravana mentre està sent remolcada per un altre vehicle. Les conseqüències van més enllà de la sanció econòmica, ja que en cas d’accident, les companyies asseguradores podrien rebutjar la cobertura si es demostra que algun dels passatgers viatjava a l’interior de la caravana remolcada.
Multes i excepcions: el que has de saber sobre viatjar en caravanes
La normativa estableix amb claredat que tots els acompanyants han de viatjar al vehicle tractor i mai en la caravana remolcada mentre s’està en moviment. L’incompliment d’aquesta norma suposa una infracció greu que suposa una multa de 200 euros. Tanmateix, la sanció econòmica és el menor dels problemes, ja que en cas d’accident amb ocupants a la caravana, moltes pòlisses d’assegurança exclouen específicament la cobertura en aquestes situacions.
És important assenyalar que existeix una excepció fonamental a aquesta prohibició: quan es tracta d’autocaravanes, és a dir, vehicles habitatge autònoms no remolcats per cap altre vehicle. En aquests casos, sí que està permès que els passatgers viatgin a l’habitacle habilitat com a habitatge, sempre que ocupin places homologades amb els seus corresponents sistemes de retenció (cinturons de seguretat, seients ancorats correctament o sistemes de retenció infantil homologats).
Sancions per superar el nombre de places homologades
Un altre aspecte que la DGT està vigilant estretament és el compliment del nombre màxim de places autoritzades en vehicles tipus cámper i furgonetes transformades. És fonamental respectar el límit de places que figura a la targeta ITV (codi S.1) i assegurar-se que tots els ocupants utilitzin el seu corresponent cinturó de seguretat.
Les sancions en aquest àmbit són escalades segons la gravetat de la infracció:
- Quan l’excés d’ocupants no supera el 50% de la capacitat homologada (per exemple, portar 4 persones en un vehicle homologat per a 3), es considera una infracció lleu amb multa de 80 euros.
- Si el nombre d’ocupants sobrepassa en més del 50% les places autoritzades, la infracció es qualifica com a molt greu i comporta una sanció de 500 euros, la retirada de 4 punts del carnet i, freqüentment, la immobilització del vehicle.
A més, existeixen sancions addicionals: transportar persones al maleter suposa 200 euros de multa, mentre que cada passatger sense cinturó afegeix una sanció de 200 euros i la pèrdua de 4 punts per al conductor responsable.
La importància d’homologar les modificacions en vehicles camperitzats
Un aspecte que molts propietaris de furgonetes camperitzades passen per alt és l’obligatorietat d’homologar qualsevol reforma significativa realitzada al vehicle. Instal·lacions com a mobiliari fix, llits, sistemes d’aïllament o modificacions al sostre han de ser legalitzades mitjançant una inspecció extraordinària en l’ITV i quedar degudament registrades a la fitxa tècnica del vehicle.
Circular amb un vehicle reformat sense la corresponent homologació constitueix una infracció greu a l’article 7 del Reglament General de Vehicles, que se sanciona amb 200 euros. En casos on les modificacions comprometen greument la seguretat viària, la infracció es considera molt greu, amb multa de 500 euros i possible immobilització del vehicle fins que es reparin les deficiències.
Què és una autocaravana i en què es diferencia d’una caravana?
És fonamental entendre la diferència entre aquests dos tipus de vehicles per conèixer quina normativa s’aplica en cada cas. Una autocaravana és un vehicle construït amb propòsit especial que inclou un allotjament amb, almenys, seients i taula, llits, cuina i armaris. Tot aquest equipament està fixat rígidament al compartiment habitatge, i l’autocaravana compta amb el seu propi motor i sistema de propulsió.
D’altra banda, una caravana és un remolc dissenyat i equipat per ser utilitzat com a habitatge temporal durant viatges o vacances. No compta amb propulsió pròpia i necessita ser remolcada per un altre vehicle a motor. Aquesta distinció és crucial ja que determina on poden viatjar els ocupants: a les autocaravanes poden anar a l’habitacle habitatge (en places homologades), mentre que a les caravanes remolcades està terminantment prohibit.
Quina documentació he de portar si viatjo amb una caravana o autocaravana?
Per circular correctament amb aquests vehicles, és imprescindible portar tota la documentació en regla. Això inclou el permís de circulació tant del vehicle tractor com de la caravana (en cas de remolc), la targeta ITV d’ambdós vehicles amb les inspeccions al dia, l’assegurança obligatòria i, per descomptat, el permís de conducció adequat segons el pes del conjunt.
És important recordar que per remolcar una caravana pot ser necessari disposar d’un permís B96 o B+E, depenent del pes màxim autoritzat del conjunt. Si el pes màxim autoritzat del conjunt vehicle-remolc supera els 4.250 kg però no supera els 4.250 kg, serà necessari el permís B96. Si se superen els 4.250 kg, es requerirà el permís B+E.
On puc estacionar legalment una caravana o autocaravana?
La normativa sobre estacionament i pernocta és un altre aspecte que genera confusió entre els usuaris. Les autocaravanes poden estacionar als mateixos llocs que qualsevol altre vehicle, sempre que compleixin les normes generals de circulació i no superin les dimensions de l’espai destinat a l’estacionament.
Tanmateix, hi ha una clara diferència entre estacionar i acampar. Es considera acampada quan es despleguen elements que sobresurten del perímetre del vehicle, com tendals, taules, cadires, o quan es realitzen abocaments. L’acampada està prohibida en espais públics no habilitats específicament per a això i pot portar multes significatives.
Per pernoctar legalment, els usuaris han d’acudir a càmpings, àrees de servei específiques per a autocaravanes o zones expressament autoritzades pels ajuntaments. Molts municipis turístics disposen d’àrees específiques on es permet la pernocta pagant una tarifa que sol incloure serveis bàsics com a aigua i electricitat.