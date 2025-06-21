DEMOGRAFIA
Més mares a partir dels 45 a Lleida
Una quinzena de lleidatanes en aquesta franja d’edat donen a llum nadons en els quatre primers mesos de l’any, el doble que fa set anys. Els naixements tornen a pujar, amb 1.075 fins a l’abril
Els naixements tornen a marcar un nou augment aquest any a les comarques lleidatanes. Segons les últimes dades publicades per l’INE, en els quatre primers mesos del 2025 van venir al món un total de 1.075 nadons a la província, cosa que representa un augment de prop del 3% respecte al mateix període de l’any passat. Tanmateix, si es compara amb abans de la pandèmia de covid, s’han registrat 101 naixements menys. Només a l’abril hi va haver 263 naixements, deu més que el mateix mes de l’any passat. De fet, ha estat el mes d’abril més prolífic des del 2020.
Segons l’edat de la mare, la franja que registra un major nombre de naixements se situa entre els 30 i els 34 anys, amb un total de 335. Tanmateix, en aquesta franja d’edat és en la qual s’ha notat un descens més gran respecte a l’any passat. Mentrestant, ha augmentat a partir dels 45 anys. Concretament, una dotzena de lleidatanes d’entre 45 i 49 anys van donar a llum entre gener i abril d’aquest any, dos més que el 2023 i el doble que fa set anys. També han crescut la xifra dels nounats de mares de 50 anys o més, amb tres en els quatre primers mesos d’aquest any, quan l’any passat no n’hi va haver cap. Mentrestant, baixen les mares adolescents, amb 16 lleidatanes d’entre 15 i 19 anys fins a l’abril, quatre menys que l’any passat i nou respecte al mateix període del 2018. Sí que pugen les mares de 20 a 24 anys, amb 111 naixements aquest any davant dels 96 de l’any passat, i d’entre 25 i 29 anys, amb un 13% més.
En el conjunt de l’Estat, van nàixer un total de 26.139 nadons a l’abril, la xifra més alta aquest mes des del 2021. Les dades de l’INE revelen que aquell mes hi va haver 2.632 naixements de mares majors de 40 anys davant dels 2.367 de dones menors de 25 anys. En els quatre primers mesos d’aquest 2025 van nàixer 103.884 nens a Espanya, segons les estimacions de l’INE, que destaca que són 986 més que en el mateix període del 2024.
Defuncions
D’altra banda, fins a la setmana 22 de l’any (entre 26 de maig i 1 de juny) es van comptabilitzar 1.894 defuncions a les comarques lleidatanes, segons l’estadística de l’INE. Això representa un 2,28% més respecte al mateix període de l’any passat. Del total de defuncions, 1.562 van ser de persones que tenien 75 anys o més. Van perdre la vida tretze lleidatans menors de 20 anys. En el conjunt de l’Estat, es van registrar 198.049 morts fins a la setmana 32, xifra que suposa un augment de l’1,33% respecte a l’any passat.