Trobada Jove de l’Urgell a la Fuliola amb 130 joves
Uns 130 joves distribuïts en 10 grups de vuit municipis de l’Urgell (en aquesta edició es van estrenar Nalec amb 2 grups i Tornabous) van participar ahir en la setena Trobada Jove de l’Urgell que va tenir lloc a la Fuliola. La jornada va començar amb un torneig de beisbol a l’Era. Al migdia es va celebrar un dinar popular al poliesportiu i a la tarda va tenir lloc l’acte central, una gimcana amb diferents proves per tot el poble. No va faltar l’esmorzar, un tardeig, l’entrega de premis i música amb DJ.
El grup del municipi guanyador de la gimcana serà l’amfitrió de la trobada del 2026 en cas que no l’hagi acollit, i en cas contrari, passarà al segon o tercer classificat o a un altre no repetidor. Així mateix, l’objectiu de l’encontre és donar a conèixer la comarca als joves i que aquests es relacionin.