El fong tòxic de la maledicció de Tutankamon, un potent fàrmac contra el càncer
Científics de la Universitat de Pennsilvània modifiquen molècules d’aquest fong tòxic, conegut per les 'malediccions’ arqueològiques, i aconsegueixen un compost efectiu contra cèl·lules leucèmiques
L’Aspergillus flavus, un fong tradicionalment conegut per les seues propietats tòxiques i la seua vinculació amb morts en excavacions arqueològiques, ha estat transformat per científics en un prometedor compost contra el càncer. Un equip d’investigadors liderat per la Universitat de Pennsilvània ha aconseguit modificar algunes de les seues molècules, convertint-les en potents agents contra cèl·lules leucèmiques, obrint així un nou horitzó en el desenvolupament de medicaments derivats de fongs.
La professora Sherry Gao, autora principal de l’estudi publicat aquest dilluns a la revista Nature Chemical Biology, destaca: "Els fongs ens van donar la penicil·lina. Ara aquests nous resultats ens demostren que encara queden per descobrir molts més medicaments derivats de productes naturals". Aquesta investigació revolucionària podria canviar la percepció de l’Aspergillus flavus, fins ara considerat principalment com un organisme nociu per a cultius i potencialment perillós per a humans.
El denominat fong de les espores grogues ha tingut un paper controvertit en la història. Després de l’obertura de la tomba de Tutankamon als anys 20 i la posterior mort prematura de diversos membres de l’equip d’excavació, va sorgir la llegenda de la "maledicció del faraó". Dècades després, els científics van plantejar que les espores fúngiques podrien haver estat les veritables responsables. Un cas similar va passar a Polònia als anys 70, quan deu de dotze científics que van entrar a la tomba de Cassimir IV van morir en poques setmanes i posteriorment es va detectar la presència d’A. flavus al lloc.
El descobriment de les asperigimicinas
La troballa central d’aquesta investigació és una classe de pèptids coneguts com RiPP (pèptids sintetitzats per ribosomes i modificats). Com explica Qiuyue Nie, investigadora postdoctoral i primera autora de l’estudi, "purificar aquestes substàncies químiques és difícil". El que fa especialment valuós aquest descobriment és que, mentre s’ha identificat milers de RiPP en bacteris, amb prou feines se n’han trobat uns quants en fongs.
L’equip va analitzar dotze soques d’Aspergillus que, segons estudis previs, podrien contenir més d’aquestes substàncies químiques. Mitjançant la comparació de compostos produïts per aquestes soques amb els components bàsics coneguts dels RiPP, els investigadors van identificar l’A. flavus com un candidat prometedor per aprofundir en el seu estudi.
L’anàlisi genètica va ser crucial en aquesta investigació, ja que va permetre identificar una proteïna específica de l’A. flavus com a font de RiPP fúngics. Els científics van comprovar que en desactivar els gens que produeixen aquesta proteïna, desapareixien també els marcadors químics que indicaven la presència de RiPP. Aquesta metodologia innovadora, que combina informació metabòlica i genètica, no només ha permès identificar la font de RiPP en l’A. flavus, sinó que podria utilitzar-se com a model per trobar més RiPP fúngics en futures investigacions.
Mecanisme d’acció contra el càncer
Després d’aconseguir purificar quatre RiPP diferents, els investigadors van descobrir que aquestes molècules compartien una estructura única d’anells entrellaçats, a les que van denominar 'asperigimicines'. El sorprenent va ser descobrir el seu potencial metge: fins i tot sense modificacions, dos de les quatre variants van mostrar efectes potents contra cèl·lules leucèmiques en barrejar-les amb cèl·lules canceroses humanes.
Una de les variants, a la qual els científics van afegir un lípid present també a la gelea reial (substància que nodreix les abelles en desenvolupament), va demostrar una eficàcia comparable a la de medicaments aprovats per les autoritats sanitàries nord-americanes com la citarabina i la daunorrubicina, que s’han utilitzat durant dècades en el tractament de la leucèmia.
Els experiments addicionals van revelar que les asperigimicines probablement actuen interrompent el procés de divisió cel·lular. Com explica la professora Gao: "Les cèl·lules canceroses es divideixen de forma incontrolada. Aquests compostos bloquegen la formació de microtúbuls, que són essencials per a la divisió cel·lular." Un aspecte especialment rellevant és l’especificitat d’aquests compostos, que van tenir poc o cap efecte sobre cèl·lules canceroses de mama, fetge o pulmó, ni sobre diversos bacteris i fongs, el que suggereix una acció selectiva, característica fonamental per a qualsevol fàrmac.
Què és l’Aspergillus flavus i per què és important?
L’Aspergillus flavus és un fong filamentós àmpliament distribuït en la naturalesa que pertany al gènere Aspergillus. Es caracteritza per les seues espores groguenques (d’allà el seu nom "flavus", que significa "groc" en llatí) i per ser un dels principals productors d’aflatoxinas, substàncies altament tòxiques i cancerígenes.
Aquest fong representa una seriosa amenaça per a l’agricultura mundial, ja que contamina cultius com a panís, cacauets, cotó i fruita seca. Les aflatoxines que produeix poden provocar danys hepàtics greus i fins i tot càncer quan són ingerides per humans i animals. A més, l’A. flavus pot causar aspergil·losi, una infecció pulmonar potencialment mortal en persones immunodeprimides.
Tanmateix, aquest nou estudi està canviant la percepció de l’A. flavus, demostrant que fins i tot els organismes considerats perjudicials poden contenir compostos amb potencial terapèutic significatiu. Aquesta dualitat reflecteix un principi fonamental en la farmacologia: moltes substàncies poden ser tant verí com medicina, depenent del context, la dosi i la modificació química.
Com funcionen els RiPP contra les cèl·lules canceroses?
Els RiPP (pèptids sintetitzats per ribosomes i modificats post-traduccionalment) representen una classe diversa de productes naturals amb ampli potencial terapèutic. En el cas de les asperigimicines derivades de l’A. flavus, el seu mecanisme d’acció sembla centrar-se en la interrupció de la divisió cel·lular, un procés fonamental per al creixement i propagació del càncer.
Aquestes molècules actuen específicament sobre els microtúbuls, estructures cel·lulars essencials per a la separació dels cromosomes durant la mitosi. En interferir amb la formació d’aquests microtúbuls, les asperigimicines impedeixen que les cèl·lules canceroses completin el seu cicle de divisió, el que eventualment condueix a la seua mort.
El més destacable és l’aparent selectivitat d’aquests compostos cap a les cèl·lules leucèmiques, sense afectar significativament altres tipus de cèl·lules canceroses ni microorganismes. Aquesta especificitat podria traduir-se en tractaments amb menys efectes secundaris que les quimioteràpies convencionals, que solen atacar tant cèl·lules canceroses com guareixes.
Perspectives futures en la investigació oncològica
El descobriment de les asperigimicines obre nombroses vies per a la investigació futura. El següent pas lògic, com assenyalen els investigadors, serà provar aquests compostos en models animals, amb l’esperança d’avançar eventualment cap a assajos clínics en humans.
A més del potencial terapèutic directe de les asperigimicines, aquest estudi ha identificat grups similars de gens en altres fongs, la qual cosa suggereix que podrien existir molts més RiPP fúngics per descobrir. La metodologia desenvolupada per l’equip de la Universitat de Pennsilvània proporciona un marc valuós per a la identificació d’aquests compostos en altres organismes fúngics.
Aquesta investigació també subratlla la importància de preservar la biodiversitat i continuar explorant el potencial farmacològic dels productes naturals. Com demostren els fongs, que ja ens han proporcionat antibiòtics com la penicil·lina i ara prometen nous tractaments contra el càncer, la naturalesa continua sent una font inesgotable de compostos bioactius amb aplicacions mèdiques.
El camí des del descobriment en laboratori fins l’aplicació clínica és llarg i complex, però les asperigimicines representen un prometedor punt de partida per al desenvolupament de noves teràpies contra la leucèmia i, potencialment, altres tipus de càncer. La transformació d’un fong tradicionalment temut en una font d’esperança mèdica constitueix un exemple perfecte de com la ciència pot reinterpretar la nostra relació amb la naturalesa, trobant beneficis on abans només vèiem amenaces.