Reivindicació i música per al Dia de l’Orgull a Lleida
Festa a la plaça Panera dissabte
Lleida ciutat acollirà dissabte vinent 28 de juny la Festa de l’Orgull amb un acte institucional a les 12.00 hores a la plaça de la Paeria. A la tarda, està prevista una manifestació, que sortirà a les 18.00 hores des de la plaça de la Pau, organitzada per Colors de Ponent. A partir de les 20.00 hores, la pista municipal de La Panera acollirà la Festa de l’Orgull 2025, que inclourà l’espectacle familiar Estereotips, a càrrec de La Pantomima. La vetllada musical començarà amb el grup de versions Juego de Damas, continuarà amb un espectacle Drag Queen i acabarà amb la música de la DJ local Arca de Noe.
Els actes estan organitzats pel Servei d’Atenció Integral (SAI) i la regidoria d’Igualtat, amb la col·laboració del SAI Segrià del consell comarcal del Segrià i Colors de Ponent. Per una altra banda, durant el mes de juny es pot veure a OPIs i parades d’autobús el missatge Lleida, on vivim amb orgull els colors, un dels eixos de la campanya de la ciutat, que fa referència al respecte a la diversitat i identitat sexual i als drets del col·lectiu LGTBI+.