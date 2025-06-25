Telefónica, la primera de les 26 espanyoles més sostenibles del món segons el rànquing de 'Time'
La companyia de telecomunicacions se situa en segona posició del rànquing global elaborat per 'Time' i Statista, que avalua criteris ambientals, socials i de governança
Un total de 26 empreses espanyoles han aconseguit posicionar-se entre les 500 companyies més sostenibles a nivell mundial, segons revela el prestigiós rànquing elaborat conjuntament per la revista 'Estafi' i la firma d’investigació de mercats Statista. Entre elles, destaca especialment Telefónica, que ha aconseguit situar-se en la segona posició d’aquesta classificació global, només per darrere de Schneider Electric, consolidant-se com la primera operadora de telecomunicacions del món en matèria de sostenibilitat.
La companyia espanyola ha experimentat un notable ascens en aquesta edició, escalant set posicions respecte a l’any anterior. A més, ha obtingut una puntuació de 87,68 sobre 100, la qual cosa representa una millora de gairebé set punts en comparació amb l’edició precedent. Aquest avenç reflecteix el compromís continuat de l’empresa amb les polítiques mediambientals, socials i de governança (ESG, per les seues sigles en anglès).
Elena Valderrábano, directora global de Sostenibilitat (ESG) de Telefónica, ha valorat aquest reconeixement com "una prova de la profunda integració de la sostenibilitat en el nostre model de negoci i del nostre compromís amb la transparència. A més, ens inspira a continuar integrant els criteris ESG a totes les nostres decisions i a liderar el camí cap a una digitalització responsable".
Les empreses espanyoles destaquen en el panorama global de la sostenibilitat
La presència espanyola en aquest rànquing internacional no es limita a Telefónica. Unes altres 25 companyies nacionals han aconseguit posicionar-se entre les més sostenibles del món, demostrant el creixent compromís del teixit empresarial espanyol amb les polítiques ESG. Entre les més ben situades es troben Acciona, que ocupa el lloc 15, seguida de Cellnex en el 18 i Aena el 22.
Xarxa Elèctrica es posiciona al lloc 34, mentre que Indra i Amadeus ocupen els llocs 67 i 71, respectivament. Ferrovial se situa al lloc 76, seguida per Enagás (113) i CaixaBank (136). Completen la llista d’empreses espanyoles Almirall (158), Applus (165), Merlin Properties (169), Sacyr (241), Bankinter (251), Solaria (255), Mapfre (275), Endesa (291), Meliá Hotels International (318), Colonial (320), Fluidra (328), Grifols (331), Gestamp Automoción (351), NH Hotel Group (475), Banc Sabadell (482) i Logista (485).
Metodologia rigorosa basada en compromisos climàtics i transparència
El rànquing de 'Time' i Statista es fonamenta en una metodologia exhaustiva que avalua múltiples factors relacionats amb la sostenibilitat empresarial. Entre els aspectes que tenen un pes significatiu en l’avaluació destaquen els compromisos climàtics alineats amb iniciatives com Science Based Targets (SBTi), els aspectes socials vinculats a la diversitat i el talent, així com la transparència i la qualitat dels informes de sostenibilitat que presenten les companyies.
Les empreses que han aconseguit posicionar-se en aquest selecte grup es caracteritzen per mantenir estàndards especialment exigents quant a la reducció d’emissions operacionals, l’eficiència en el consum energètic i la priorització en l’ús d’energies renovables. Aquests criteris reflecteixen la creixent importància que té la sostenibilitat al món empresarial actual, on els inversors, consumidors i reguladors exigeixen cada vegada més compromís amb el desenvolupament sostenible.
El sector de les telecomunicacions, a l’avantguarda de la sostenibilitat
El destacat posicionament de Telefónica com a líder mundial en sostenibilitat dins del sector de les telecomunicacions posa de manifest el paper crucial que aquestes empreses estan jugant en la transició cap a models de negoci més responsables. Les operadores de telecomunicacions tenen una doble responsabilitat: d’una banda, reduir la seua pròpia empremta ambiental i, per un altre, proporcionar les tecnologies que permetin a altres sectors disminuir el seu impacte al planeta.
En aquest sentit, Telefónica ha implementat estratègies ambicioses per reduir les seues emissions de CO2, incrementar l’eficiència energètica de les seues infraestructures i estendre l’ús d’energies netes en les seues operacions. A més, la companyia ha integrat criteris d’economia circular a la seua cadena de valor i ha desenvolupat solucions digitals que contribueixen a la sostenibilitat dels seus clients.
Què és el rànquing de sostenibilitat de 'Time' i Statista?
El rànquing de les empreses més sostenibles del món elaborat per 'Time' i Statista s’ha convertit en un dels baròmetres més respectats a nivell internacional per avaluar l’acompliment de les companyies en matèria de sostenibilitat. Aquesta classificació, que s’actualitza anualment, analitza milers d’empreses de tot el món per identificar aquelles que estan liderant la transició cap a models de negoci més responsables amb el medi ambient i la societat.
La metodologia feta servir per 'Time' i Statista combina l’anàlisi de dades objectives sobre emissions, consum energètic i altres indicadors mediambientals, amb l’avaluació de polítiques socials, pràctiques laborals i estructures de governança. També es valora la transparència en la comunicació d’informació no financera i la qualitat dels informes de sostenibilitat que publiquen les empreses.
Aquest rànquing no només serveix com a reconeixement per a les companyies que estan fent esforços significatius en matèria de sostenibilitat, sinó que també funciona com una guia per a inversors que busquen incorporar criteris ESG en les seues decisions d’inversió i per a consumidors cada vegada més conscienciats amb l’impacte ambiental i social de les empreses amb les quals interactuen.