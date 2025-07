Sanitat estableix 36ºC com a llindar de risc per a la salut a Lleida i la Generalitat presenta l'ABC

El paraigua s’ha convertit en un accessori imprescindible per protegir-se en les hores de més sol. - AMADO FORROLLA

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Sanitat ha determinat que a partir dels 36 graus centígrads es produeixen onades de calor amb riscos significatius per a la salut a la zona de Ponent. Aquest llindar s'aplica específicament al pla de Lleida, una àrea que comprèn les comarques del Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Solsonès, on les altes temperatures poden arribar a provocar efectes greus, fins i tot mortals.

Per a les comarques del Pirineu lleidatà, que inclouen el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran i l'Alt Urgell, el llindar de risc se situa significativament més baix, concretament en els 28,6 graus. Aquesta diferència reflecteix les variacions climàtiques entre les diverses zones geogràfiques de la província i la necessitat d'aplicar mesures preventives adaptades a cada territori.

Consells per prevenir problemes de salut

Davant d'aquesta situació, la Generalitat de Catalunya ha publicat un manual amb recomanacions pràctiques per evitar riscos per a la salut durant els episodis de calor intensa. El document destaca un senzill ABC de mesures essencials: procurar Aire, Beguda i Casa. Aquestes directrius bàsiques pretenen facilitar la protecció ciutadana durant els períodes de temperatures elevades.

El manual posa especial èmfasi en les persones que treballen a l'aire lliure, a qui recomana portar gorra i augmentar significativament la ingesta de líquids respecte a l'habitual. Aquestes mesures són especialment rellevants per als treballadors exposats directament a les altes temperatures, com agricultors, obrers de la construcció o personal de manteniment d'espais públics.