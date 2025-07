Dos lleidatans atrapats per la crisi entre els EUA i l’Iran

Dos joves lleidatans van tenir un final de vacances a Malàisia inesperat a causa de la crisi viscuda aquesta setmana entre els EUA i l’Iran. Segons van explicar la Laia i el Javier a SEGRE, tenien previst tornar del viatge, que van començar el 12 de juny passat, dilluns. Tanmateix, aquell dia l’Iran va llançar míssils contra una base nord-americana a Qatar. Això va fer que la tornada dels joves no pogués ser possible. “Teníem el vol a les 2.55 hores amb escala a Doha, però quan estàvem a punt d’embarcar, ens va arribar un missatge que s’havia cancel·lat”, van relatar.

Just abans, ja havien vist pel mòbil les notícies que parlaven de l’atac amb míssils. “El nostre va ser el primer perquè acabava de passar l’atac, hi havia més de 200 persones, i vam anar al taulell de la companyia, Malaisia Airlines, per informar-nos”, van assegurar. Des de les dos de la matinada i fins a les set del matí van estar sense tenir notícies de què seria d’ells. “Llavors ens van portar a un hotel, a Putrajaya, a uns 25 quilòmetres de Kuala Lumpur. “Ens van dir que a les 15.00 hores ens portarien a l’aeroport. No havíem dormit gens i a aquella hora anaven retardant cada vegada més l’arribada de l’autobús fins que finalment un responsable de l’hotel ens va dir que fins a l’endemà res, tot i que tampoc no ho va assegurar”, van explicar. Amb aquesta incertesa, van decidir “colar-se a l’autocar que portava passatgers que ja tenien bitllet per a un altre vol”. “Ens vam plantar al taulell de l’aerolínia, una altra vegada, i ens deien que ens donarien vols amb escala a Doha, que no volíem perquè no era segur i sabíem que hi havia milers de persones atrapades, per la qual cosa no tenia sentit. Al final, ens en van donar un, després d’ensenyar-los nosaltres altres opcions, però vam haver d’esperar una nit més, amb escala a Londres. “Si no ens plantem, potser encara estaríem allà”, van criticar.

“Ens vam haver de buscar la vida per poder tornar”

Els dos joves lleidatans van denunciar la mala gestió per part de la companyia aèria, ja que hi havia persones que sí que van poder aconseguir un vol de tornada abans que ells, sense passar per Doha. “Si no ens arribem a buscar la vida, ves a saber quant de temps hauríem hagut de seguir a Malàisia, tot i que, si ho penses, era millor ser allà que el que ens hauria passat a l’arribar a Doha”, van remarcar. Ambdós van constatar que hi havia centenars de persones afectades. “Hi havia gent gran, vam estar moltes hores sense dormir i la veritat és que ha estat molt dur”, van relatar. Finalment, la seua odissea va acabar dijous, quan al migdia ja havien aconseguit aterrar a l’aeroport del Prat. “Almenys ha estat al viatge de tornada”, es van consolar. Amb l’espai aeri de Rússia i Ucraïna tancat per a la majoria de les aerolínies a causa de la guerra, el Pròxim Orient s’havia tornat una ruta més important per als vols entre Europa i Àsia. Enmig d’atacs i bombardejos durant els últims 10 dies, les aerolínies van optar per rutes al nord, via el mar Caspi, o al sud, a través d’Egipte i l’Aràbia Saudita.