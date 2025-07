Renoven la guia assistencial del part a casa dirigida a llevadores i famílies

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

L’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (Alpacc) va presentar ahir a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (Coill) la nova guia assistencial del part a casa, que recopila les últimes evidències científiques disponibles sobre l’atenció del part domiciliari. El document està dirigit a llevadores, obstetres, pediatres i famílies i suposa una actualització de la publicació pionera editada per Alpacc el 2010, que ja va ser revisada el 2018.

Salut mental i emergències

En aquesta ocasió, el document, de 146 pàgines, ha ampliat la informació sobre la salut mental de les gestants durant l’embaràs, part i postpart i inclou un capítol sobre resolució d’emergències obstètriques en col·laboració amb el SEM.

Durant la presentació, van intervenir professionals del Coill i de l’Alpacc, com Sílvia Díaz-Maroto, coautora de la guia i llevadora, que va assegurar que “la demanda de parts a casa ha baixat, en els últims anys a causa de la falta de professionals per atendre-la”. Per la seua part, Alba Pallissé, vocal de l’Alpacc, va apuntar que a dia d’avui l’entitat no té llevadores membres a Lleida i que les gestants que vulguin parir a casa ho han de fer fora.