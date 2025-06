Les falles il·luminen el Pallars Sobirà i la Ribagorça franjolina

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Les baixades de falles des de la muntanya van il·luminar dissabte la nit pirinenca a València d’Àneu i Llavorsí, al Pallars Sobirà, i a Castanesa, nucli pertanyent al municipi de Montanui, a la Ribagorça franjolina.

Els fallaires locals van estar acompanyats per nombrós públic tant de les seues localitats com d’altres de properes, que es van desplaçar per contemplar aquesta tradició que marca l’inici de l’estiu al Pirineu.

En el cas de Llavorsí, la principal novetat d’enguany va consistir en la incorporació dels nens de vuit a tretze anys, que van cobrir un trajecte més reduït que els adults. La baixada infantil va comptar amb dotze participants, mentre que la dels adults va tenir la participació de vuitanta, vint més que l’any passat.

Tots eren veïns o tenen algun tipus de relació amb la població. “És una festa només per als veïns del poble i per a gent que tingui algun tipus de vincle. Hem pensat a posar algun tipus de límit”, van explicar fonts de l’orgnització.