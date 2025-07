Manuel Viso, metge: "Quan fa molta calor, deixar de suar és el pitjor dels senyals"

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El doctor Manuel Viso, especialista en medicina interna, ha fet una important advertència sobre els perills associats a l’exposició a altes temperatures durant els mesos d’estiu. "Quan fa calor deixar de suar és mal senyal", afirma categòricament el facultatiu, destacant un dels símptomes més preocupants que pot experimentar el nostre organisme en situacions de calor extrema. Aquesta alerta cobra especial rellevància en el context actual, en què l'estiu de 2025 bat rècords de temperatura.

En un vídeo publicat a les seues xarxes socials, el Dr. Viso ha explicat que la suor és el principal mecanisme de defensa del cos humà per regular la seua temperatura interna quan s’enfronta a ambients calorosos. "Deixar de suar durant exposicions prolongades a la calor pot ser indicatiu d’un cop de calor, una condició potencialment mortal que requereix atenció mèdica immediata", assenyala l’expert. Aquesta situació es produeix quan els mecanismes termoreguladors de l’organisme fallen i provoquen un augment ràpid de la temperatura corporal que pot superar els 40 graus centígrads.

Segons el metge, a més de l’absència de suor, altres símptomes d’alarma inclouen marejos intensos, confusió, nàusees, pell envermellida i calenta al tacte, respiració agitada i pols accelerat. "No estem parlant d’una simple incomoditat estiuenca, sinó d’una emergència mèdica que pot provocar danys en múltiples òrgans i fins i tot la mort si no s’actua amb rapidesa", adverteix el Dr. Viso, subratllant la importància de reconèixer aquests signes i actuar amb celeritat.

Factors de risc davant de les altes temperatures

L’especialista ha identificat diversos grups de població especialment vulnerables davant de les onades de calor. "Els ancians, nens petits, persones amb malalties cròniques com diabetis o problemes cardíacs, i els qui prenen certs medicaments com diürètics o antidepressius tenen un risc incrementat", explica. Això es deu que aquests col·lectius poden tenir compromesa la seua capacitat per a regular la temperatura corporal o percebre la sensació de set adequadament.

Les estadístiques resulten alarmants: segons dades del Ministeri de Sanitat, durant l’estiu de 2024 es van registrar més de 2.500 casos de cops de calor que van requerir atenció hospitalària a Espanya, i les previsions per a aquest 2025 no són optimistes considerant les temperatures que ja s’estan registrant a la primavera. "Els estudis epidemiològics mostren que el canvi climàtic augmenta la freqüència i intensitat de les onades de calor, la qual cosa probablement incrementarà aquests casos en els propers anys", adverteix el Dr. Viso.

Mesures preventives recomanades pels experts

Davant d’aquest escenari, el Dr. Viso ha ofert una sèrie de recomanacions per prevenir problemes de salut relacionats amb la calor. "És fonamental mantenir una hidratació constant al llarg del dia, fins i tot quan no es tingui set", recomana. Això implica beure entre 2 i 3 litres d’aigua diaris durant els períodes d’altes temperatures, quantitat que s’ha d’augmentar si es realitza activitat física o es roman a l’aire lliure.

Altres mesures preventives inclouen evitar l’exposició directa al sol entre les 12:00 i les 16:00 hores, utilitzar roba lleugera i de colors clars, buscar espais amb aire condicionat o bé ventilats, i refrescar-se amb dutxes o banys d’aigua tèbia. "També és important fer atenció a l’alimentació, optant per àpats lleugers i rics en aigua com fruites i verdures, i evitant l’alcohol que contribueix a la deshidratació," afegeix l’especialista.

El metge fa especial recalcament en la vigilància de persones vulnerables: "Hem d’estar pendents de les persones grans, especialment aquelles que viuen soles, comprovar regularment el seu estat i assegurant-nos que segueixen aquestes recomanacions". Per als qui treballen a l’aire lliure, suggereix adoptar horaris que evitin les hores centrals del dia, fer descansos freqüents a l’ombra i mantenir-se constantment hidratats.

Com actuar davant d’un possible cop de calor

El Dr. Viso també ha detallat el protocol d’actuació davant de la sospita d’un cop de calor. "El primer és traslladar la persona a un lloc fresc i a l’ombra, reclinar-la amb les cames elevades i afluixar la seua roba", explica. A continuació, s’ha d’intentar baixar la seua temperatura corporal mitjançant compreses fredes a coll, axil·les i engonals, o mitjançant una dutxa d’aigua tèbia si és possible.

"Si la persona està conscient, se li ha d’oferir aigua per beure en petits xarrups, però mai begudes alcohòliques o amb cafeïna que empitjoren la deshidratació", puntualitza l’especialista. En qualsevol cas, recomana trucar immediatament als serveis d’emergència (112) si s’observen símptomes greus com a confusió, pèrdua de coneixement o temperatura corporal molt elevada, ja que el tractament mèdic professional és crucial en aquests casos.

Com afecten les altes temperatures a diferents grups d’edat?

Un aspecte important que el Dr. Viso ha volgut destacar és que la calor no afecta per igual totes les persones. "Els nens petits, especialment els menors de 4 anys, tenen un sistema termoregulador immadur que els fa més vulnerables a la calor", explica. En el seu cas, poden no ser capaços d’expressar clarament que se senten malament, per la qual cosa els adults han d’estar atents a signes com a irritabilitat, somnolència inusual o pell molt calenta i seca.

En l’altre extrem de l’espectre d’edat, les persones grans presenten un risc incrementat per diversos factors. "Amb l’edat, la sensació de set disminueix i els mecanismes de sudoració es tornen menys eficients", detalla el metge. A més, molts ancians prenen medicaments que poden interferir amb la capacitat del cos per respondre a la calor o augmentar la producció de calor metabòlica.

"Les persones amb sobrepès també tenen més risc, ja que el greix corporal actua com un aïllant que dificulta la dissipació de la calor", afegeix el Dr. Viso. Aquest grup poblacional sol presentar a més més esforç cardiovascular, la qual cosa complica encara més la seua adaptació a les temperatures elevades.