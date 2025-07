Tempestes a Lleida avui: pluges intenses però sense treva a la calor

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes experimentaran avui una jornada marcada per les tempestes que podrien ser localment fortes durant la segona meitat del dia, amb possibilitat de calamarsa i ratxes intenses de vent. Aquestes precipitacions començaran al Pirineu i Prepirineu, però s'estendran progressivament cap al sud amb el pas de les hores. Malgrat aquest episodi d'inestabilitat, les temperatures es mantindran sense canvis significatius, amb valors màxims de 38-39ºC a la plana de Lleida i mínimes que no baixaran dels 23-24ºC durant la nit.

El fenomen meteorològic respon a la persistent baixa tèrmica que afecta la Península Ibèrica aquest estiu de 2025, que afavoreix la formació de núvols d'evolució diürna. El vent bufarà principalment fluix i variable, tot i que s'esperen ratxes més fortes associades a les tempestes que es desenvoluparan al llarg del dia. Aquest patró d'inestabilitat vespertina contrasta amb un matí que s'espera majoritàriament assolellat.

Previsió per al cap de setmana

De cara al dissabte, la situació meteorològica mantindrà un patró similar amb probabilitat de xàfecs i tempestes que podrien assolir intensitat forta a qualsevol punt de la província. Les temperatures experimentaran un lleuger descens amb màximes d'uns 36ºC a la plana lleidatana, mentre que el vent continuarà sent fluix i variable, amb ratxes fortes vinculades als fenòmens tempestuosos.

El diumenge seguirà la tendència d'inestabilitat amb possibles xàfecs i tempestes localment fortes, especialment al Pirineu i l'est provincial. Les temperatures no patiran grans canvis en general, tot i que les mínimes podrien experimentar un lleuger descens. El vent es mantindrà en valors similars als dies anteriors.

Cap a una lleugera millora dilluns

La previsió per a dilluns apunta a una jornada amb predomini de cel assolellat, si bé encara es formaran núvols d'evolució al Pirineu que podrien deixar algun xàfec o tempesta puntual. El més destacable serà el descens lleuger de les temperatures màximes, que no superaran els 34-35ºC a la plana de Lleida, així com la davallada més generalitzada de les mínimes.

Situació general a Catalunya i Espanya

Pel que fa al conjunt de Catalunya, s'espera un matí assolellat que donarà pas a xàfecs i tempestes a les zones interiors durant la tarda, amb possibilitat que siguin localment fortes i vagin acompanyades de calamarsa i ratxes intenses de vent. Les temperatures es mantindran sense canvis significatius, continuant la situació de calor.

A nivell estatal, les precipitacions afectaran principalment la meitat nord peninsular, més probables al matí al nord-oest i a la tarda a la resta en forma de tempesta. A les illes Canàries persistirà la calima, mentre que les temperatures aniran en ascens a Galícia i la cornisa cantàbrica.