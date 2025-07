Quatre rais en aigües braves

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Quatre rais, tots de tres trams, van descendir ahir per les aigües braves de la Noguera Pallaresa en el marc de la Diada dels Raiers de la Pobla de Segur. L’any passat en van baixar tres de tres trams i un de només dos. Es tracta d’un dels esdeveniments més destacats del Pallars Jussà que, com és tradició, se celebra cada primer cap de setmana de juliol des de fa 47 anys.

Des de la presa de Llania, quatre basses van partir a les dotze del migdia per navegar sis quilòmetres fins al pont del Claverol. “Algunes han xocat o s’han partit, però les hem reconstruït. Hi havia força corrent i al final ho hem salvat. Un bon trajecte”, va explicar el Roger, un dels raiers que va participar en el descens. La Diada del descens per la Noguera Pallaresa se celebra en commemoració de l’antic ofici de transportar la fusta des dels boscos pirinencs fins la plana a través dels rius.

Les embarcacions van sortir de manera esglaonada des de la presa de Llania sota l’atenta mirada d’un nombrós públic. La primera i la tercera embarcació van tenir accidents durant el recorregut, malgrat que finalment van poder arribar a destinació. La segona embarcació va arribar sencera, mentre que la quarta va encallar al tram final. “Ha anat molt bé. Un descens amb molta aigua i molt divertit”, va valorar el Marc, un dels participants, qui també va assenyalar que “algunes embarcacions han xocat i s’han desmuntat, però les hem arreglat i hem arribat”. Així mateix, el raier va apuntar que el cabal d’aigua va impedir “veure bé algunes roques”. Fer un dels rais més grans ha estat possible gràcies a l’augment de participants. Segons la vicepresidenta dels raiers de la Noguera Pallaresa, Marta Oliva, “això significa que hi ha il·lusió i joves que es volen involucrar”.

Precisament, un dels raiers veterans, el Roger, va destacar que “és una festa que sentim molt. Està molt arrelada al poble i el dia que arriba se sent un gran orgull”. El descens de rais també atreu un nombrós públic. En aquesta ocasió va participar en la baixada el secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentre que alguns visitants observen el tradicional descens des dels diferents miradors habilitats a la vora del riu, d’altres prefereixen veure la baixada des del pont del Claverol i el seu entorn.

“Per a nosaltres és molt positiu que hi hagi gent a qui li agradi la tradició raiera. Forma part de la nostra cultura i que la gent ho valori és un èxit”, va apuntar Oliva, qui també va assenyalar que un dels atractius de la jornada és el seu caràcter “imprevisible”. “Baixem amb embarcacions de fusta i sempre poden passar accidents. Mai no saps com acabarà”, va explicar.

El descens de raiers i el posterior dinar de germanor posen el punt final a tres dies de festa en el marc de la diada.