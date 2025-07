Adeu a Toni Cruz de La Trinca

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’empresari i músic català Antoni Cruz va morir ahir als 78 anys. Cruz ha estat una figura multifacètica en el panorama cultural i televisiu espanyol de les últimes dècades, encara que la seua fama inicial va sorgir com a membre fundador i cantant del singular trio musical La Trinca juntament amb Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual. El grup es va caracteritzar pel seu estil irreverent, satíric i humorístic, que barrejava la música amb la comèdia i la crítica social i política, utilitzant primer el català i traduint després al castellà molts dels seus èxits, com Passi-ho bé, Botifarra de pagès o Quesquesé es merdé.

A finals dels anys 80, La Trinca va decidir fer un gir a la seua carrera i, malgrat que el grup mai no es va dissoldre formalment, els seus membres van començar a dedicar-se més a la producció televisiva. El 1987 van fundar la productora Gestmusic, que es convertiria en una de les empreses audiovisuals més importants d’Espanya. Sota el paraigua de Gestmusic (i posteriorment Gestmusic Endemol, després de la seua venda parcial al grup Endemol), Cruz i Mainat van ser els cervells darrere de nombrosos programes d’èxit que han marcat la televisió espanyola de les últimes dècades. Entre els formats més destacats es troben Crónicas Marcianas, Operación Triunfo, Lluvia de estrellas, Tu cara me suena o ¡Mira quién baila!. Com a productor executiu a Gestmusic, Cruz va ser fonamental en la conceptualització i direcció d’aquests programes.