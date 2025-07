L'aigua de bullir l'arròs: el tresor nutricional que llences sense saber-ho

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’aigua d’arròs que habitualment rebutgem després de la cocció conté valuosos nutrients i midó suau que poden enriquir significativament els nostres àpats diaris. Antigament, aquest residu líquid era reutilitzat de formes intel·ligents i saboroses, una pràctica que mereix ser recuperada. Des d’espessir guisats fins pastar masses, existeixen nombroses maneres efectives d’incorporar aquest element a la nostra rutina culinària.

L’aprofitament de l’aigua d’arròs representa una oportunitat per reduir el malbaratament alimentari a Espanya, on segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, cada casa rebutja anualment més de 70 kg d’aliments. Aquesta pràctica s’alinea amb les iniciatives de sostenibilitat que busquen maximitzar l’ús de cada ingredient a la cuina, seguint la filosofia de cuina d’aprofitament que forma part de la nostra tradició gastronòmica.

Els experts en nutrició destaquen que l’aigua d’arròs conté vitamines del grup B, minerals com el potassi i el magnesi, a més de midons beneficiosos per a la digestió. La seua textura i propietats la converteixen en un versàtil aliat a la cuina que pot millorar tant el sabor com el valor nutricional de molts plats sense afegir calories significatives.

10 usos pràctics per a l’aigua d’arròs a la cuina

L’aigua tèrbola que queda després de coure arròs normalment acaba al desaigüe, però aquest humil residu és atapeït de nutrients i midó suau que pot millorar els nostres menjars diaris. A continuació, detallem deu maneres senzilles i efectives d’utilitzar aquest recurs a la cuina espanyola:

Espessir sopes i potatges

L’aigua d’arròs funciona com un espessidor natural que aporta textura a sopes i guisats tradicionals espanyols. Afegida durant la cocció d’una olla madrilenya o una sopa castellana, proporciona una consistència envellutada sense necessitat d’utilitzar farines o fècules addicionals. Aquest mètode permet augmentar el volum del plat i aporta un toc casolà i reconfortant a cada cullerada.

Pastar pa i masses amb més suavitat

Utilitzar aigua d’arròs en lloc d’aigua corrent per pastar pa, coques o masses de crestes resulta en productes de fleca més tendres. La presència de midó contribueix que el resultat final sigui més esponjós i es mantingui fresca durant més temps. Aquesta tècnica és especialment útil per a elaboracions com el pa gallec o les tradicionals coques d’oli.

Cuinar cereals i farinetes

L’aigua d’arròs és ideal per preparar farinetes de civada tradicionals sense necessitat d’afegir llet. Aporta una textura cremosa natural i fa que la digestió sigui més lleugera. Els nutrients de l’aigua d’arròs complementen els del cereal, creant un esmorzar o berenar més complet i saciant, perfecte per als freds matins d’hivern.

Coure verdures conservant nutrients

En utilitzar aigua d’arròs per bullir verdures com a carbassó, pastanagues o patates, es conserven millor els sabors i s’afegeix un lleuger toc de dolçor natural. Aquesta pràctica ajuda a preservar més vitamines i minerals que solen perdre’s a l’aigua de cocció habitual, millorant el perfil nutricional del plat final.

Preparar salses

L’aigua d’arròs pot fer-se servir per triturar ingredients en elaborar salses com allioli, mojó picón o salmorejo. Proporciona una textura sedosa i ajuda a integrar els sabors de forma més homogènia. Aquest truc és especialment útil per aconseguir emulsions estables sense afegir massa oli.

Facilitar la fermentació de masses

L’aigua d’arròs pot potenciar la fermentació de masses per a bunyols o masses de llevat. Els seus sucres naturals alimenten els llevats, afavorint un més ben llevat i aportant una textura més lleugera al producte acabat. Aquest mètode tradicional s’ha utilitzat durant generacions en la rebosteria casolana espanyola.

Elaborar farinetes o sopes suaus

Es pot transformar l’aigua d’arròs en una sopa lleugera tipus sopa d’all castellana afegint simplement una mica d’all, sal i un rajolí d’oli d’oliva. Aquesta preparació resulta ideal per a dies calorosos, períodes de convalescència o quan l’estómac necessita aliments suaus i fàcils de digerir.

Millorar salses i guisats

Si una salsa o guisat queda massa líquid, l’aigua d’arròs pot substituir a l’aigua corrent per espessir-lo de forma natural. Ajuda a lligar els sabors i les espècies, resultant en plats més consistents i saborosos com estofats o calderetes, sense necessitat de recórrer a espessidors artificials.

Optimitzar la cocció al vapor

Abocar aigua d’arròs a la base d’una vaporera en preparar púdings o flams casolans pot millorar la seua textura. El midó present al vapor ajuda que aquestes postres quedin més humides i suaus, millorant la seua textura sense alterar la recepta original.

Conservació i ús intel·ligent

L’aigua d’arròs pot conservar-se en recipients hermètics a la nevera fins 3 dies, permetent el seu ús en diferents menjars. Aquesta pràctica d’aprofitament s’alinea perfectament amb la tendència actual de reduir el desaprofitament alimentari, contribuint a una cuina més sostenible i econòmica.

L’aigua d’arròs en la gastronomia tradicional

L’aprofitament de l’aigua d’arròs no és una novetat, sinó una recuperació de pràctiques culinàries ancestrals. A la cuina tradicional espanyola, especialment en regions arrosseres com València o Múrcia, l’aigua de la cocció de l’arròs s’ha utilitzat històricament com a base per a caldos i sopes, maximitzant el rendiment d’aquest cereal bàsic en la dieta mediterrània.

Per què tirar l’aigua d’arròs és malgastar nutrients?

L’aigua resultant de coure arròs conté aproximadament un 7% dels nutrients originals del gra, incloent vitamines del grup B, ferro, potassi i magnesi. Els estudis nutricionals assenyalen que una tassa d’aigua d’arròs aporta minerals beneficiosos sense gairebé calories, convertint-la en un ingredient valuós des del punt de vista nutricional i no només culinari.

Es pot utilitzar l’aigua d’arròs en cosmètica casolana?

A més de les seues aplicacions culinàries, l’aigua d’arròs té propietats beneficioses per a la pell i el cabell. En la cosmètica natural, s’utilitza com a tònic facial suau per a pells sensibles i com a condicionador capil·lar que aporta brillantor i suavitat. Aquestes aplicacions amplien encara més les possibilitats d’aprofitament d’aquest recurs habitualment rebutjat.