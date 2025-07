Una ‘kiss cam’ en un concert de Coldplay destapa la infidelitat de dos alts executius de l’empresa Astronomer

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una indiscreta 'kiss cam' en un concert de Coldplay ha provocat un autèntic terratrèmol corporatiu al deixar al descobert la presumpta relació extramatrimonial entre Andy Byron, CEO d’Astronomer, i Kristin Cabot, directora de recursos humans de la mateixa companyia. L’incident, que va tenir lloc durant una actuació de la banda britànica a Boston, s’ha convertit en viral després que ambdós executius fossin sorpresos en actitud afectuosa davant de milers d’espectadors i les càmeres que retransmetien l’esdeveniment a les pantalles gegants del recinte.

Durant l’espectacle, les imatges mostren Byron i Cabot abraçats mentre ballaven animadament al ritme de la música. El moment va assolir el seu punt àlgid quan el vocalista de Coldplay, Chris Martin, va assenyalar la presència de la parella comentant: "Oh, mirin a aquests dos". La situació va fer un gir inesperat quan, en adonar-se que estaven sent enfocats, ambdós van intentar dissimular separant-se bruscament. Ell va optar per ajupir-se mentre ella es va girar cobrint-se el rostre amb les mans. Aquesta peculiar reacció no va passar desapercebuda per a Martin, que va afegir amb ironia: "O tenen una aventura, o són molt tímids".

Les conseqüències no van tardar a arribar i l’esposa de Byron ha eliminat el cognom del seu marit del seu perfil de Facebook després de la viralització del vídeo, la qual cosa sembla confirmar que la relació entre els executius no era coneguda per les seues respectives parelles. Actualment, Andy Byron ocupa el càrrec de conseller delegat en Astronomer des de 2023, mentre que Kristin Cabot s'hi va incorporar com a directora de recursos humans el novembre de 2024.

Implicacions professionals en Astronomer

Astronomer, empresa especialitzada en tecnologia de dades, s’enfronta ara a una situació delicada des del punt de vista corporatiu. Les relacions sentimentals entre alts executius solen estar regulades per codis de conducta interns, especialment quan existeix una relació jeràrquica o quan un dels implicats pertany al departament de recursos humans.

Andy Byron va assumir el càrrec de CEO el 2023 i ha liderat l’expansió de la companyia durant els últims dos anys. Per la seua part, Kristin Cabot es va incorporar com a directora de RRHH el novembre de 2024, amb prou feines fa uns mesos. Aquesta cronologia planteja interrogants sobre l’inici de la relació i si aquesta va poder influir en la contractació o promoció professional.

Fins al moment, Astronomer no ha emès cap comunicat oficial sobre l’incident ni sobre les possibles mesures disciplinàries que podrien aplicar-se segons les seues polítiques internes. Les empreses tecnològiques solen ser especialment acurades amb la seua imatge pública i amb el compliment d’estrictes protocols ètics.