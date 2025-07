Els ous ferrats no pugen el colesterol sinó que poden baixar-lo, segons un estudi

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

Una investigació de la Universitat del Sud d’Austràlia (UniSA), publicada en l’American Journal of Clinical Nutrition, ha demostrat que els ous ferrats no només no eleven el colesterol LDL —conegut com a "malo"—, sinó que podrien ajudar a reduir-lo si es consumin dins d’una dieta baixa en greixos saturats.

L’estudi, pioner a escala mundial, va analitzar els efectes del colesterol dietètic i els greixos saturats, concloent que dos ous al dia poden disminuir el risc de malalties cardíaques.

El professor Jon Buckley, investigador principal, va afirmar que "els consells dietètics obsolets han danyat injustament la reputació de l’ou", assenyalant que el veritable problema és l’excés de greixos saturats, no el colesterol contingut als ous.

Els experts adverteixen que els aliments que solen acompanyar a l’ou, com el bacó o les salsitxes, són els veritables culpables de l’augment del colesterol.