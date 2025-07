FiraTàrrega presenta el programa a la ciutadania

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

FiraTàrrega va celebrar ahir la tercera revetlla en la qual la directora artística del certamen, Anna Giribet, va oferir un tour guiat de presentació dels 54 espectacles que conformen la programació que es podrà veure de l’11 al 14 de setembre per ajudar el públic a dissenyar el seu itinerari.

Entre els imperdibles que va anomenar l’espectacle inaugural, destaquen les quatre propostes irlandeses; totes les peces programades a les piscines, que va definir com un “oasi per al públic familiar”; l’espectacle de circ Beyond dels belgues Circumstances a la plaça de les Nacions; i les dos obres dels lleidatans Zum-Zum Teatre i Campi Qui Pugui, i Insectotròpics.

La revetlla de FiraTàrrega va coincidir amb la posada a la venda de les entrades anticipades amb descomptes del 20 per cent fins al 15 d’agost.