Grison de 'La Revuelta' actua aquest cap de setmana a la Val d’Aran

El reconegut artista i col·laborador del programa La Revuelta de RTVE, Grison (Marcos Martínez), serà l’encarregat d’inaugurar aquest diumenge el cicle cultural "Dimenges en Familha" a la localitat de Bagergue, Val d’Aran. Aquest projecte cultural, que assoleix la seua quarta edició després d’iniciar-se el 2022, ofereix quatre espectacles gratuïts que combinen diverses disciplines artístiques com a música, humor, circ, màgia i teatre visual, tots ells programats per realitzar-se a l’aire lliure en espais públics del nucli urbà.

La programació es desenvoluparà durant tots els diumenges del mes d’agost de 2025, començant les 18:00 hores, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El cicle, que ha aconseguit consolidar-se com una de les cites culturals més destacades de l’estiu a la Val d’Aran, respon a una clara intenció de descentralitzar l’oferta cultural, segons va explicar Marc Tarrau, president de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bagergue: "Volem atansar la cultura, sobretot als petits pobles."

Després de l’actuació inaugural de Grison aquest diumenge, el cicle continuarà el 10 d’agost amb la companyia Improvisto’s, que presentarà el seu espectacle "Beat Box Circ", una proposta que fusiona les tècniques de beatboxing amb elements circenses. El diumenge següent, 17 d’agost, serà el torn de l’artista Toni Zamora amb el seu "Live Performance", i el cicle acabarà el 24 d’agost amb la Compañía Anna Confetti, que portarà el seu espectacle "A la fresca".

Marcos Martínez, més conegut com a Grison, s’ha convertit en un dels rostres més reconeixibles de la televisió espanyola gràcies a la seua participació en diversos programes d’entreteniment en RTVE. El seu paper com a col·laborador a "La Revuelta", el popular late night presentat per David Broncano, li ha proporcionat gran visibilitat nacional. Grison combina la seua faceta humorística amb el seu talent musical, sent part fonamental de la banda del programa.