Rècord de naixements a l’Urgell i la Ribagorça, a la cua

La comarca de l’Urgell va registrar l’any passat el naixement de 268 nadons, un 23,9% més que el 2023, mentre que a l’Alta Ribagorça només van venir al món 18 nadons, un 22,2% menys que el 2023. Són les dades extremes després que a Catalunya marqués un nou mínim de naixements el 2024, amb menys d’1,1 fills per dona, l’índex més baix des que n’hi ha registres del 1975, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Aquest organisme atribueix el resultat a l’elevat augment de població i la disminució de la natalitat. L’any passat van nàixer a Catalunya 53.793 nadons, un 0,8% menys que el 2023, una xifra provisional que situa l’índex de fecunditat per sota de l’últim mínim registrat el 1995. Això sí, la natalitat no ha disminuït a totes les comarques i, de fet, n’hi ha 17 on naixen més nadons el 2024 que el 2023 com al Berguedà, amb 224, un 16,5% més que el 2023, o el Pallars Sobirà, amb 43 i un 11,6% més respecte al 2023.

El denominat índex conjuntural de fecunditat (fills per dona) segueix la mateixa tendència i se situa en 1,08 fills per dona l’any 2024, després del màxim del 2008 (1,53 fills per dona). El de Catalunya (i el d’Espanya) són dels índexs de xifres de fills per dona més baixos del món, que a escala global és de 2,2 fills per dona segons dades del Banc Mundial (2023).

En concret, Espanya és l’onzè país del món amb l’índex més baix (1,1 el 2023). La taxa de natalitat a Catalunya el 2024 també ha caigut amb 6,7 de nascuts per cada 1.000 habitants, xifra inferior a la del 2023 (6,8%) que segueix la tendència de disminució iniciada després que el 2008 assolís l’últim registre màxim (12,1 naixements per cada 1.000 habitants).

En aquest sentit, el 2024 les comarques amb la taxa bruta de natalitat més alta són l’Urgell (8,6%) i el Gironès (8,4%), mentre que la natalitat més baixa igual que el 2023 es registra a l’Alta Ribagorça (3,5%) i a la Terra Alta (4,9%).

D’altra banda, l’Idescat també va fer publica una estadística que revela que els noms de Sofia i Martí s’estrenen el 2024 com els més escollits per posar als nadons.

Les Sofia desbanquen així les Júlia i les Martina, que completen el rànquing del 2024, amb 396 i 349 nadons, respectivament. En nens, Biel, amb 346 nadons, i Marc, amb 344, són els altres noms més populars del 2024.