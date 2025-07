Catalunya lidera la producció de videojocs a Espanya i es consolida com a pol internacional del sector

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

Catalunya concentra un 35% de la producció de videojocs a Espanya, posicionant-se com la comunitat líder per davant de Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana, especialment en l’àmbit dels videojocs per a mòbils.

Així ho ha destacat el director general de l’Associació Espanyola de Videojocs (Aevi), José María Moreno, que atribueix aquest lideratge al talent local, l’ecosistema empresarial, el suport institucional i la qualitat de vida. Moreno ha subratllat el paper clau dels més de 20 centres universitaris catalans que imparteixen formació especialitzada en aquesta indústria, que ha crescut un 3% a nivell nacional l’últim any.

Barcelona, seu del Mobile World Congress (MWC), es consolida com a destinació estratègica per al desenvolupament de videojocs mòbils. Un exemple és la companyia nord-americana Scopely, que ha inaugurat un nou hub creatiu i tecnològic de 8.500 m² al districte 22@ amb 700 professionals, la meitat d’ells internacionals. Amb 1.000 empleats en total, és ja l’empresa més important del sector a Espanya per nombre de treballadors.

"Cada vegada hi ha més empreses que senten que si no són a Barcelona s’estan perdent alguna cosa", ha afirmat Hugo Pibernat, director de tecnologia de Playgami i responsable de Scopely a la capital catalana. Segons el seu parer, la ciutat lidera “indiscutiblement” la producció de videojocs a Europa i es destaca a nivell mundial per la seua connectivitat i dinamisme.