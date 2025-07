El Galacticat impulsa Ponent en el setè art

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, Galacticat, va continuar ahir amb una activitat que va mostrar el potencial cinematogràfic a localitzadors de Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ o Prime Video. Aquesta iniciativa va reunir una desena de professionals del cine i la publicitat especialitzats en la recerca de localitzacions per a pel·lícules, sèries i grans produccions que hi van participar per conèixer diferents espais del territori lleidatà. L’activitat la va organitzar Ponent i Acció en col·laboració amb Catalunya Film Commission i van visitar espais com l’antiga fàbrica de Cal Trepat de Tàrrega, el Castell del Remei o Seró, entre altres escenaris que ofereixen les comarques de la Noguera, Urgell i Pla d’Urgell. Prèviament, van presentar La Trobada de Talents, un concurs de guions en el qual els participants tenen quinze minuts per presentar el seu projecte davant d’una productora. L’objectiu d’aquesta dinàmica, coneguda al sector com one to one, no és només buscar finançament per als projectes sinó també rebre observacions dels professionals. En aquesta edició organitzada pel festival amb el suport de Productors Audiovisuals de Catalunya, com a novetat, estipulaven a les bases que només podien presentar-se guions en català.