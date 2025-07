Bakanal de rècord en la trentena

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Guissona va viure dissabte una nit de luxúria i disbauxa amb una Bakanal de rècord amb 850 participants per celebrar el 30 aniversari. Amb el lema El mateix de sempre, inspirat en l’anunci d’Estrella Damm, van voler mantenir les tradicions de la festa que la fan única sense perdre la seua essència.

Com és tradició, els patricis es van concentrar al Portal de l’Àngel i van desfilar fins a la Font de l’Estany. Després d’un abundant sopar, van bufar les espelmes d’un pastís gegant del qual va sortir la Drag Bertina per oferir un xou que va acabar amb l’ovació del públic. I va arribar el moment més esperat: el concurs d’oratòria, que se celebra des del 1995 per escollir el Cèsar i la Cleòpatra de l’any. La primera comissió que va organitzar la festa, liderada per Miquel Parramon i Tere Maestro, els primers Cèsar i Cleòpatra, van fer un discurs molt emotiu en què van recordar que “el que passa a la Bakanal es queda a la Bakanal”. Van acabar amb una actuació sorpresa versionant la cançó Sweet Caroline. Ester Marsol, regidora d’ERC, va ser escollida com a Cleòpatra i Andreu Castany, com a Cèsar. La festa va continuar amb el concert de The Papa’s and the Popo’s i no va faltar la poció de Jaume Ribalta, que va inspirar la figura del gegant Bacus, la tradicional Guerra de Petons o gofres amb forma de penis com a novetat. Els patricis s’hi van deixar la veu repetint una vegada i una altra “ave, Iesoo!”.

L’espectacle Terram de la Jove Companyia de Dansa Montse Esteve, formada per quinze ballarins, va tancar el Mercat Romà dissabte i va donar pas a la Bakanal. La plaça Major es va omplir per veure el muntatge dedicat a la terra, a la Mare Terra i la fertilitat, amb música de Karl Jenkins i Beethoven. Montse Esteve porta a terme l’espectacle des de fa 28 anys sense interrupció.