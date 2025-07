L’Esbaiola’t abaixa el teló amb un 80% d’ocupació

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El festival de teatre Esbaiola’t va abaixar el teló ahir de la divuitena edició, a Esterri d’Àneu, amb 6.500 entrades venudes i un 80% d’ocupació en els seus espectacles de pagament, unes xifres que superen lleugerament les de l’any passat. Com és habitual, els espectacles a l’aire lliure van ser els més freqüentats de l’edició i van omplir de públic els carrers del municipi, així com la plaça de la Closa i el passeig del Riu, que van acollir activitats gratuïtes. Per la seua part, l’espai Esbarjo va servir com a zona de descans i per a food trucks. La clausura del festival va anar a càrrec de Circ Pistolet, amb l’espectacle Quizás no hay final, un dels plats forts de la jornada.

La directora artística del certamen, Amàlia Atmetlló, va destacar la qualitat de la setantena de propostes programades des de dijous, quatre de les quals han estat estrenes a l’Estat.

“Venir a l’Esbaiola’t suposa un descobriment artístic d’espectacles en espais especials”, va assegurar Atmetlló. Aquest any, han participat en el festival quinze companyies, de les quals set són catalanes, set franceses i una espanyola. La divuitena edició també ha suposat la consolidació de l’ajuntament d’Esterri d’Àneu com a organitzador del festival, després d’agafar el relleu de la companyia lleidatana La Baldufa Teatre fa dos anys.