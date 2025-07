Per què aquest 22 de juliol serà el dia més curt que mai s'ha registrat?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Terra experimentarà aquest dimarts 22 de juliol de 2025 un dels dies més curts que mai s'han registrat en la història moderna, en completar la seua rotació 1,34 mil·lisegons abans de les 24 hores estàndard. Aquest fenomen, encara que imperceptible per als humans, representa una anomalia significativa en el comportament rotacional del nostre planeta i forma part d’una tendència inusual que els científics porten observant des de 2020.

Aquesta acceleració en la rotació terrestre no és un fet aïllat. Si bé la diferència de temps és extremadament petita, menys de dos mil·lèsimes de segon, els experts assenyalen que podria tenir conseqüències importants si la tendència continua. Segons les dades de Space.com, de mantenir-se aquest comportament, al voltant de l’any 2029 podria ser necessari implementar per primera vegada en la història un segon intercalar negatiu, és a dir, restar un segon als rellotges atòmics per ajustar-los al temps astronòmic real.

El registre d’aquest 22 de juliol el situa com el segon dia més curt de 2025, només superat pel passat 10 de juliol, quan el nostre planeta va completar el seu gir 1,36 mil·lisegons abans de l’habitual. Les prediccions apunten que el proper 5 d’agost completarà la seua rotació aproximadament 1,25 mil·lisegons més ràpid que les 24 hores estàndard, convertint-lo el tercer dia més curt de l’any en curs.

La variabilitat històrica de la rotació terrestre

La durada del dia a la Terra no ha estat constant al llarg de la seua història geològica. Un estudi publicat el 2023 va revelar que durant gran part de la història primerenca del planeta, un dia durava aproximadament 19 hores, molt lluny de les 24 hores (86.400 segons) actuals. Aquest fenomen s’explica per l’equilibri entre les marees atmosfèriques provocades pel Sol i les marees oceàniques causades per la Lluna.

La tendència natural durant milions d’anys ha estat cap a dies cada vegada més llargs. El principal responsable d’aquest allargament ha estat la fricció generada per les marees lunars, que ha provocat que la Lluna s’allunyi gradualment de la Terra. Aquest distanciament fa que el nostre satèl·lit absorbeixi part de l’energia rotacional terrestre, alentint el seu gir i, conseqüentment, allargant la durada dels dies.

Tanmateix, des de la introducció dels rellotges atòmics el 1973, els científics han pogut mesurar amb precisió sense precedents aquests canvis. Fins a 2020, el dia més curt mai registrat va anar tot just 1,05 mil·lisegons menor que les 24 hores estàndard, segons dades de Timeanddate.com. A partir d’aquell any, la Terra va començar a batre repetidament els seus propis rècords de velocitat de rotació, assolint el seu punt màxim el 5 de juliol de 2024, quan va completar el seu gir 1,66 mil·lisegons més ràpid de l’habitual.

Possibles causes de l’acceleració rotacional

L’origen exacte d’aquesta acceleració en la rotació terrestre continua sent objecte de debat en la comunitat científica. Leonid Zotov, expert en rotació terrestre de la Universitat Estatal de Moscou, ha manifestat que "la causa d’aquesta acceleració no s’explica". Segons les seues declaracions a Timeanddate.com, "la majoria dels científics creu que es tracta d’alguna cosa intern a la Terra. Els models oceànics i atmosfèrics no expliquen aquesta enorme acceleració".

Un estudi publicat el 2024 suggereix que la fosa dels casquets polars i el conseqüent augment del nivell del mar podrien estar influint en la velocitat de rotació del planeta. Tanmateix, contràriament al que podria esperar-se, aquesta redistribució de massa no estaria accelerant la rotació, sinó moderant-la.

La hipòtesi que guanya més força entre els experts assenyala cap al nucli líquid de la Terra com a principal responsable. La desacceleració del nucli terrestre podria estar redistribuint el moment angular del planeta de manera que la capa i l’escorça girin lleugerament més ràpid, explicant així els dies més curts que estem experimentant.

Conseqüències i implicacions futures

Encara que aquests canvis en la durada del dia són imperceptibles en la nostra vida quotidiana, tenen importants implicacions per als sistemes de navegació per satèl·lit, les telecomunicacions i altres sistemes tecnològics que depenen de mesuraments temporals extremadament precisos. Els rellotges atòmics, que són la referència mundial de temps, podrien necessitar ajustaments si la tendència continua.

El mateix Zotov ha pronosticat que aquesta acceleració podria ser un fenomen temporal i que la rotació de la Terra tornarà a desaccelerar-se en un futur pròxim, reprenent així la tendència històrica cap a dies més llargs. En cas de ser cert, estaríem presenciant només una anomalia passatgera en el comportament rotacional del nostre planeta.

De moment, els científics continuen monitorant acuradament aquests canvis i desenvolupant models més precisos per comprendre les complexes interaccions entre el nucli, la capa i l’escorça terrestre, així com la influència de factors externs com les marees lunars i solars, en la velocitat de rotació del nostre planeta.

Què són els segons intercalessis?

Els segons intercalessis són ajustaments ocasionals que es realitzen al Tiempo Universal Coordinado (UTC) per mantenir-lo sincronitzat amb el temps astronòmic. Fins ara, tots els segons intercalessis implementats han estat positius, és a dir, s’ha afegit un segon al rellotge per compensar la desacceleració natural de la Terra.

L’últim segon intercalar es va afegir el 31 de desembre de 2016. Si la tendència actual continua, entorn de 2029 podria ser necessari implementar per primera vegada un segon intercalar negatiu, el que significaria restar un segon al temps atòmic, una mica sense precedents des que van començar a utilitzar-se aquests ajustaments el 1972.

Aquest fenomen rotacional ens recorda que el nostre planeta està en constant canvi i que fins i tot una mica tan aparentment estable com la durada del dia pot variar amb el temps, evidenciant la naturalesa dinàmica del sistema terrestre i la complexitat de les forces que el governen.