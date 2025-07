Els antidepressius lideren aquest estiu el desproveïment a les farmàcies espanyoles

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Els medicaments antidepressius encapçalen actualment la llista de fàrmacs amb més problemes de disponibilitat a les farmàcies espanyoles, superant a altres tractaments que tradicionalment havien liderat el desproveïment com l’Ozempic, utilitzat per a la diabetis, o el Concerta, prescrit per al trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Així ho confirma l’últim informe elaborat per la xarxa digital de farmàcies LUDA Partners, publicat aquest 22 de juliol de 2025.

Aquest canvi en el patró de desproveïment marca un gir significatiu respecte a la tendència observada durant l’últim any, quan medicaments com Ozempic -que va guanyar popularitat pels seus efectes en la pèrdua de pes- i Concerta dominaven les notificacions de problemes de subministrament. "Ara, els antidepressius han passat al primer lloc, mostrant un increment notable en les notificacions de faltes per part dels farmacèutics", assenyala l’informe de LUDA Partners, evidenciant una situació que preocupa tant professionals sanitaris com pacients.

Segons les dades recollides, l’escassetat d’aquests fàrmacs afecta nombroses províncies del territori nacional, generant especial inquietud en un context on els problemes de salut mental han experimentat un augment considerable en els últims anys. "Aquesta situació és especialment delicada en un país on els problemes de salut mental s’han incrementat en els últims anys, i on l’adherència al tractament és clau per evitar un agreujament dels símptomes", explica la xarxa de farmàcies en la seua anàlisi.

Anafranil lidera l’escassetat d’antidepressius

L’estudi de LUDA Partners destaca que Anafranil s’ha convertit en el medicament més afectat pels problemes de subministrament, representant el 73% de les localitzacions relacionades amb tractaments antidepressius. El segueix Ludiomil, amb un 7% de les notificacions de desproveïment, i Norebox, que acumula un 5% dels casos reportats. El 15% restant correspon a altres marques destinades al tractament de patologies relacionades amb la salut mental.

Les dades resulten encara més alarmants quan es comparen amb períodes anteriors, ja que el nombre de reports de faltes d’antidepressius s’ha quadruplicat tant respecto a l’inici de 2025 com en comparació amb el mateix període de 2024. Aquesta tendència reflecteix un problema creixent a la cadena de subministrament farmacèutic nacional que podria tenir importants repercussions en la salut pública.

Impacte en el tractament de la salut mental

El desproveïment d’antidepressius planteja serioses complicacions per als pacients que depenen d’aquests medicaments per mantenir la seua estabilitat emocional i psicològica. Els especialistes en psiquiatria adverteixen que la interrupció d’aquests tractaments pot provocar síndrome de discontinuació, recaigudes i empitjoraments significatius de la condició dels pacients, especialment en aquells amb trastorns depressius greus o crònics.

"La continuïtat en el tractament amb antidepressius és fonamental per garantir l’eficàcia terapèutica i prevenir recaigudes en els pacients. Qualsevol interrupció no planificada pot tenir conseqüències negatives importants", expliquen fonts de la Societat Espanyola de Psiquiatria consultades després de conèixer-se els resultats de l’estudi.

Els experts recomanen els pacients que s’anticipin i consultin amb els seus metges davant de possibles problemes de disponibilitat, per valorar alternatives terapèutiques en cas necessari. Així mateix, suggereixen als professionals sanitaris considerar opcions de prescripció que tinguin menys problemes de subministrament quan iniciïn nous tractaments.

Causes del desproveïment farmacèutic

Encara que l’informe de LUDA Partners no aprofundeix en les causes específiques d’aquest desproveïment, els experts del sector farmacèutic apunten a diversos factors que podrien estar contribuint a aquesta situació. Entre ells destaquen els problemes a la cadena de subministrament global que ve arrossegant-se des de la pandèmia, l’augment de la demanda de medicaments per a trastorns mentals després de l’increment de casos diagnosticats en els últims anys, i possibles dificultats a la producció de principis actius específics.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) manté un registre actualitzat dels fàrmacs amb problemes de subministrament i treballa en coordinació amb laboratoris i distribuïdors per minimitzar l’impacte en els pacients. Tanmateix, el creixent nombre de medicaments afectats suposa un desafiament cada vegada major per al sistema sanitari.