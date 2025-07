Dinosaures d’Isona molt carnívors

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Una gran varietat de dents de dinosaures carnívors trobats al jaciment de Molí del Baró-1 a Isona ha revelat diversitat de dinosaures carnívors i de mides abans de la seua extinció. Els fòssils, analitzats en un estudi internacional publicat a la revista Cretaceous Research i liderat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-Cerca) i el Museu de la Conca Dellà (MCD), revelen la presència de com a mínim tres grups de dinosaures carnívors diferents en aquesta zona. Les característiques de les dents identificades de velociraptors, dinosaures més petits dels que va imaginar Steven Spielberg a la pel·lícula Jurassic Park, i de dromeosaures suggereixen una dieta carnívora amb un mecanisme d’alimentació conegut com “punxar i estirar”, que consistia a mastegar clavant les dents seguit d’un moviment de retirar les dents arrancant peces de carn en el procés. Pel que respecta als troodòntids, les característiques de les seues dents suggereixen una dieta omnívora, fet que contrasta amb les dietes carnívores de la resta de teròpodes. “La presència d’aquests grups de dinosaures a la regió Iber-Armòrica dibuixa un panorama molt diferent del que coneixíem en altres llocs del planeta en aquesta etapa final del cretaci”, explica Bernat Vila, investigador de l’ICP i el MCD i coautor de l’estudi que ha comptat també amb la participació d’Àngel Galobart (ICP-Cerca i MCD), i els investigadors Mattia Antonio Baiano, de la Universitat de Río Negro i CONICET (Argentina), i Stephen Brusatte, de la Universitat d’Edimburg (Regne Unit). L’anàlisi de les marques de desgast dental dels fòssils ha permès inferir l’ecologia d’aquesta regió. “Tots els dinosaures d’aquest jaciment eren de mesura petita, però cadascun ocupava un nínxol diferent en l’ecosistema, de manera que creiem que hi havia poca competència entre ells”, va comentar Vila.