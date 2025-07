Renoven l’Escorxador de Tàrrega

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un total de disset adolescents d’entre 12 i 18 anys han participat al llarg d’aquest últim mes en una nova edició del programa Estiu Jove, impulsat per l’ajuntament de Tàrrega i la cooperativa d’iniciativa social Quàlia, amb seu a la capital de l’Urgell. El projecte, que va arrancar el 30 de juny i conclourà aquest divendres, té com a objectiu proporcionar alternatives de lleure i formació durant l’estiu.

Una de les propostes d’aquesta edició ha consistit en l’adequació de l’antic Escorxador de Tàrrega, de titularitat municipal, mitjançant tasques de pintura i manteniment. Fins fa uns mesos, aquest espai acollia l’Oficina Jove de l’Urgell i ara passarà a ser un espai polivalent. “Volem que sigui un lloc obert per als joves, un refugi on puguin passar el seu temps de lleure quan les temperatures no acompanyin per ser al carrer”, va assegurar Alba Castellana, regidora d’Educació. A través d’actuacions com aquestes, “creiem que l’acabaran sentint seu”, va apuntar l’edil.

Paral·lelament, els joves voluntaris han col·laborat amb entitats de la ciutat com l’associació Amics de l’Arbre –mitjançant treballs al parc de Sant Eloi– i la residència de Sant Antoni –en la qual els joves han acompanyat la gent gran al mercat–. La coordinadora del projecte de Quàlia, Laia Martínez, va explicar que “són experiències molt enriquidores per als joves, que també gaudeixen de gratificacions”. D’aquesta manera, els usuaris d’Estiu Jove han participat en un escape room, una escalada al rocòdrom o una sessió d’equinoteràpia.