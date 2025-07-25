Te'n vas de vacances? Així has de deixar els teus electrodomèstics, segons els experts
Cada vegada més persones apliquen aquesta simple recomanació per estalviar energia i evitar avaries
L’increment de més del 50% en el preu del kilowatt hora (kWh) durant els últims cinc anys ha provocat un canvi en els hàbits de consum energètic dels espanyols. Una pràctica cada vegada més estesa consisteix a desconnectar completament els electrodomèstics en marxar de vacances, no només per reduir la despesa a la factura de la llum, sinó també per protegir els aparells de possibles pujades de tensió i prolongar la seua vida útil. Entre tots els dispositius de la casa, la televisió s’ha convertit en un dels principals objectius d’aquesta estratègia d’estalvi.
Aquesta tendència cap a un consum més conscient respon directament a l’escalada de preus energètics que venim experimentant des de 2020. Les cases espanyoles busquen qualsevol oportunitat per retallar despeses, i fins els petits detalls que abans passaven desapercebuts poden ara representar un estalvi significatiu a final de mes. Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, el consum fantasma dels electrodomèstics en mode d’espera pot arribar a suposar fins un 11% de la despesa elèctrica total d’un habitatge.
La factura elèctrica s’ha convertit en una preocupació constant per a moltes famílies, especialment en períodes vacacionals quan l’habitatge queda desocupat durant dies o setmanes. Els experts en eficiència energètica recomanen aprofitar aquestes absències per implementar mesurades d’estalvi que, encara que semblin insignificants, poden traduir-se en una reducció notable del consum energètic i, per tant, de l’import final a pagar.
El consum fantasma dels televisors moderns
Els televisors actuals són un clar exemple de dispositius que continuen consumint energia fins i tot quan creiem haver-los apagat. Aquesta particularitat es deu a la funció de 'standby' o manera d’espera, que manté certs components actius per rebre senyals del comandament a distància, realitzar actualitzacions de software o mantenir la connexió WiFi. Encara que aquest consum és inferior al que es produeix quan l’aparell està encès, no deixa de ser una despesa innecessària, especialment durant períodes d’absència prolongada.
Estudis realitzats per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) xifren aquest consum fantasma entre el 7% i l’11% de la despesa elèctrica total d’una llar mitjana. En termes absoluts, l’Agència Internacional de l’Energia (IEA) va estimar el 2023 que aquest malbaratament suposa aproximadament 60.000 milions d’euros anuals a nivell mundial, una xifra que no ha fet més que augmentar en els últims anys.
Un televisor en mode d’espera pot consumir entre 0,5 i 3 watts per hora. Encara que pugui semblar insignificant, aquesta despesa continuada durant dies o setmanes en pot arribar a suposar entre un 10% i un 20% més a la factura elèctrica. En llars amb diversos televisors, l’impacte econòmic es multiplica, especialment si sumem altres dispositius amb consum en standby com descodificadors, consoles o equips de so.
Recomanacions pràctiques per estalviar energia durant les vacances
La mesura més efectiva per eliminar per complet el consum fantasma és desendollar físicament els aparells del corrent elèctric. No n’hi ha prou amb apagar-los amb el comandament a distància o el botó d’encesa, ja que molts dispositius moderns mantenen un consum residual mentre romanen connectats a la xarxa. Una alternativa pràctica consisteix a utilitzar regletes amb interruptor, que permeten tallar el corrent de diversos aparells simultàniament.
L’estalvi mitjà que pot suposar aquesta senzilla acció s’estima en uns 375 kWh anuals, la qual cosa equival a entre 40 i 60 euros depenent de la tarifa elèctrica contractada. Aquesta quantitat pot semblar modesta, però considerant que la majoria de llars espanyoles tenen almenys dos televisors, un ordinador i diversos electrodomèstics petits, l’estalvi acumulat pot ser considerable.
A més del televisor, és fonamental fer atenció a altres electrodomèstics quan ens absentem per vacances. Els petits aparells de cuina com robots, torradores o cafeteres han de quedar completament desendollats. En el cas d’electrodomèstics més grans com rentadores, assecadores i rentaplats, el més recomanable és deixar-los buits i amb la porta entreoberta per evitar l’aparició de pudors i condensacions.
Beneficis addicionals de desconnectar els electrodomèstics
Més enllà de l’estalvi econòmic, desendollar els aparells electrònics durant períodes d’absència prolongada aporta beneficis addicionals. En primer lloc, redueix significativament el risc d’incendis elèctrics provocats per curtcircuits o sobreescalfaments. Segons dades del Ministeri de l’Interior, aproximadament el 23% dels incendis domèstics a Espanya tenen el seu origen en fallos elèctrics, molts d’ells relacionats amb aparells que romanen connectats permanentment.
D’altra banda, desconnectar els electrodomèstics els protegeix davant possibles pujades de tensió a la xarxa elèctrica, un fenomen relativament freqüent durant tempestes elèctriques o per fallos en el subministrament. Aquestes fluctuacions poden danyar els components electrònics i escurçar la vida estri dels aparells, especialment d’aquells amb més sensibilitat com televisors, ordinadors o sistemes de so.
No obstant, és important realitzar algunes excepcions a aquesta regla general. Els sistemes d’alarma, càmeres de seguretat o dispositius de domòtica necessiten romandre connectats per complir la seua funció. El mateix passa amb certs electrodomèstics com frigorífics i congeladors, la desconnexió dels quals podria provocar el deteriorament dels aliments emmagatzemats. En aquests casos, el recomanable és mantenir-los endollats però ajustant la seua configuració a la manera de màxim estalvi energètic.
Què passa amb el televisor quan el deixem en standby?
La manera standby o d’espera dels televisors moderns implica que, encara que la pantalla sigui apagada, certs circuits electrònics continuen funcionant. Aquesta activitat residual permet que l’aparell respongui ràpidament quan l’encenem amb el comandament a distància, mantingui actualitzada la guia de programació o romangui connectat a la xarxa WiFi per rebre actualitzacions de software.
Els televisors intel·ligents o Smart TV són especialment propensos a mantenir un consum elevat en standby, ja que necessiten estar permanentment connectats a internet per executar aplicacions en segon pla. Models recents incorporen funcions com assistents de veu o sistemes de control per gestos que requereixen sensors actius fins i tot quan el televisor sembla apagat.
A això cal sumar el consum de dispositius perifèrics com descodificadors, barres de so o consoles de videojocs, que també solen quedar-se en mode d’espera. El conjunt de tots aquests aparells pot suposar una despesa energètica considerable que es manté les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any si no prenem mesures per evitar-ho.
Quant en podem estalviar desendollant els electrodomèstics?
L’estalvi potencial derivat de desconnectar els electrodomèstics durant les vacances varia en funció de diversos factors: el nombre i tipus d’aparells, el temps d’absència i el preu de l’electricitat. Com a referència, una casa mitjana espanyola amb dos televisors, un ordinador, diversos petits electrodomèstics i diversos carregadors endollats pot estalviar entre 5 i 15 euros per cada setmana d’absència.
Aquest càlcul es basa en el consum mitjà en standby, que oscil·la entre els 0,5 i els 3 watts per hora depenent de l’aparell, multiplicat per les 24 hores del dia i pel preu mitjà del kWh el 2025, que se situa entorn dels 0,18 euros a Espanya. La suma de tots aquests petits consums pot representar fins 100 euros anuals a la factura elèctrica d’una família mitjana.
Si estenem aquesta anàlisi a períodes vacacionals més llargs, com el mes d’agost, o considerem segones residències que romanen buides durant gran part de l’any, l’estalvi pot ser substancialment més gran. En aquests casos, implementar mesures d’eficiència energètica resulta especialment rendible i contribueix significativament a la reducció de l’empremta ecològica de la casa.