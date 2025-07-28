HISTÒRIA
Els Firals de Bellvís trenca expectatives
L’ajuntament destaca que s’ha doblat el nombre d’assistents respecte a l’any passat. La festa va acabar ahir amb el judici popular per defensar Joan i Maria del capità Rodrigo
Bellvís va tancar ahir amb magnificència una nova edició dels Firals en la qual s’han superat les expectatives de públic. Així ho va assegurar l’alcaldessa, Sílvia Escalé, que va destacar que “aquest any ha estat un èxit absolut, hem doblat el públic que va venir l’any passat i diria que s’ha superat el miler de persones, estem molt contents i fins i tot els paradistes s’han sorprès”. En aquest sentit, Escalé va destacar que l’augment de visitants als Firals va provocar que s’esgotessin els entrepans i els mojitos que oferien dissabte i els 400 tiquets de la xocolatada popular que van celebrar ahir al matí. “Imaginem que el bon temps i que no ha fet gaire calor ha contribuït al fet que vingués tanta gent, perquè ni tan sols nosaltres no ens ho esperàvem”, va afegir l’alcaldessa.
El certamen té com a objectiu recordar la llegenda de Cal Bufalà, la història de com el poble de Bellvís i la família Bufalà van defensar una parella de joves, Joan i Maria, del capità Rodrigo, que els perseguia injustament. Una llegenda que s’encarreguen de representar als Firals els veïns del poble i que va acabar ahir amb la celebració del judici popular en el qual el poble aconsegueix demostrar la innocència dels joves i expulsar el capità Rodrigo. Precisament, la jornada d’ahir va acabar amb la celebració del judici i amb un ball de gegants i malabars de foc. Abans, també hi va haver una xocolatada popular, una missa cantada en cant gregorià per la Coral Espiga d’Or a la qual van assistir els nobles per explicar part de la llegenda, i balls i acrobàcies per celebrar el bateig dels nens de la casa Bufalà. A la tarda hi va haver jocs infantils i teatre de titelles i un recital de textos i poesia Jam Slam, en el qual es va homenatjar Francesc Fabregat, exalcalde i un dels impulsors que els Firals sigui una festa de referència.