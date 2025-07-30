El poble de Lleida que es defensa contra les queixes d’alguns turistes: "Si no t’agrada el camp, has arribat al lloc equivocat"
L’Ajuntament denuncia que una minoria de visitants critica el so de les campanes, el cant dels galls i la presència de ramaders. El consistori recorda que el poble ha estat sempre acollidor, però no pensa renunciar a les característiques que ho defineixen
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha manifestat el seu malestar davant de les queixes rebudes per part d’una minoria de turistes que visiten aquesta localitat del Solsonès. Segons ha denunciat el consistori a través de les seues xarxes socials, algunes persones han expressat el seu descontentament per elements que consideren "intocables" i que formen part de la identitat rural del municipi, com el so de les campanes cada quart d’hora, el cant dels galls o la presència de ramats i agricultors treballant als voltants.
Les autoritats municipals han volgut deixar clar que aquests elements són part essencial de la vida quotidiana de Sant Llorenç de Morunys i que qui no els respecti "ha arribat al lloc equivocat". En el seu comunicat, l’Ajuntament també ha recordat que la localitat "sempre ha estat una vila d’acollida" i ha destacat que la immensa majoria dels visitants que van al poble durant la temporada estival s’integren perfectament a la dinàmica local, respectant les seues tradicions i peculiaritats.
🔊Després de tornar a rebre queixes a l'Ajuntament sobre temes que creiem intocables, veiem convenient recordar el següent: pic.twitter.com/rgys2JVMHn— @ajuntamentpiteu (@AjuntamentPiteu) July 12, 2025
Queixes per sorolls rurals: un fenomen creixent
El cas de Sant Llorenç de Morunys no és aïllat. En els últims anys, diversos municipis rurals espanyols han experimentat situacions similars. Localitats com Ribadesella (Astúries) o Oliete (Terol) ja havien protagonitzat notícies semblants en anys anteriors, quan els seus ajuntaments es van veure obligats a recordar als visitants que als pobles hi ha animals que fan soroll, olors pròpies de les activitats agrícoles i ramaderes, i tradicions com el toc de campanes que poden resultar estranyes per a qui procedeixen d’entorns urbans.
Aquest tipus de conflictes s’ha intensificat des de 2020, coincidint amb l’augment del turisme rural i la revalorització dels entorns naturals després de la pandèmia. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el 2024 el turisme rural a Espanya va créixer un 12% respecte a l’any anterior, i les previsions per a 2025 apunten que aquesta tendència seguirà a l’alça en els propers anys.
Sant Llorenç de Morunys: un enclavament turístic amb tradició rural
Ubicat a la comarca del Solsonès, a la província de Lleida, Sant Llorenç de Morunys és una localitat amb un ric patrimoni històric i natural que atreu nombrosos visitants, especialment durant els mesos d’estiu. Amb una població que amb prou feines supera els 1.000 habitants, el municipi experimenta un notable increment demogràfic durant la temporada estival, quan molts turistes busquen el descans i la tranquil·litat que ofereix aquest entorn muntanyós.
L’economia local combina el turisme amb activitats tradicionals com l’agricultura i la ramaderia, sectors que mantenen viva l’essència rural de la zona. L’Ajuntament ha volgut subratllar que aquestes activitats no només tenen un valor econòmic sinó també cultural i identitari, per la qual cosa han de ser respectades pels qui visiten la localitat.