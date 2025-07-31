Netflix elimina el pla bàsic a Espanya i obliga a elegir entre anuncis o pagar gairebé el doble
La plataforma de streaming retira la seua opció més econòmica sense publicitat i empeny els usuaris a migrar al pla amb anuncis o a l’Estàndard, en una estratègia que reforça la seua aposta per la publicitat com a motor d’ingressos
En una mesura que ha sorprès els seus subscriptors, Netflix ha anunciat l’eliminació del seu pla bàsic a Espanya a partir del 31 de juliol, una decisió que afecta directament els usuaris que gaudien d’aquest servei per 7,99 euros mensuals. Segons ha informat la companyia, els afectats hauran d’elegir entre migrar al pla amb publicitat per 6,99 euros o pagar gairebé el doble pel pla Estàndard sense anuncis.
La plataforma líder en streaming està presentant aquest canvi com un avantatge per als usuaris, assegurant que podran estalviar-se "un 30%" amb el pla amb anuncis. Tanmateix, aquesta modificació suposa realment un dilema per als subscriptors: acceptar publicitat en els seus continguts o desemborsar 13,99 euros mensuals pel pla Estàndard si desitgen mantenir una experiència sense interrupcions publicitàries.
Aquest moviment no ha estat inesperat, ja que Netflix havia iniciat aquest procés a finals de 2023 quan va eliminar el pla bàsic per a nous usuaris a Espanya, encara que va permetre que els qui ja el tenien contractat poguessin mantenir-lo. La decisió actual afecta precisament aquests últims subscriptors, que reben ara la notificació de canvi obligatori de pla.
L’estratègia publicitària darrere de la decisió de Netflix
L’eliminació del pla bàsic respon a una estratègia empresarial clara. Netflix ha descobert una important font d’ingressos en la publicitat, factor que li ha permès presentar resultats financers positius durant diversos trimestres consecutius, mentre altres plataformes de streaming experimenten dificultats econòmiques.
De fet, la companyia està evolucionant cap a un model de negoci on la publicitat guanya cada vegada més pes. Netflix ha desenvolupat la seua pròpia plataforma d’anuncis per generar ingressos directes sense dependre de mitjancers, la qual cosa demostra la seua aposta decidida per aquest model híbrid de subscripció amb publicitat.
Aquesta transformació reflecteix un canvi fonamental en l’estratègia de l’empresa, que inicialment es va posicionar com a alternativa a la televisió tradicional precisament per oferir continguts sense interrupcions publicitàries. Ara, paradoxalment, Netflix s’està convertint en una companyia publicitària que també ofereix contingut de streaming.
Opcions disponibles per als usuaris després de l’eliminació del pla bàsic
Amb la desaparició del pla bàsic, els usuaris de Netflix a Espanya disposen ara de tres alternatives:
- Pla amb anuncis (6,99 euros/mes): Ofereix accés a la biblioteca de continguts però inclou interrupcions publicitàries durant la reproducció.
- Pla Estàndard (13,99 euros/mes): Sense publicitat, permet visualització a Full HD i a dos dispositius simultàniament.
- Pla Prèmium (17,99 euros/mes): L’opció més completa, ofereix qualitat Ultra HD, so espacial i fins quatre dispositius simultanis.
Aquesta reestructuració de l’oferta comercial deixa un important buit en el segment de preu mitjà-baix sense publicitat, que anteriorment ocupava el pla bàsic. Els usuaris que busquin una experiència sense anuncis hauran d’assumir un increment significatiu a la seua factura mensual, passant de 7,99 euros a 13,99 euros.
L’auge de la publicitat a les plataformes de streaming
La decisió de Netflix no és un cas aïllat al sector. La tendència cap a models mixtos de subscripció amb publicitat s’està estenent entre les principals plataformes de streaming, que busquen diversificar les seues fonts d’ingressos en un mercat cada vegada més competitiu i saturat.
Aquest gir estratègic respon a diversos factors: l’alentiment en el creixement de subscriptors, l’augment dels costos de producció de continguts originals i la pressió dels inversors per millorar la rendibilitat. En aquest context, la publicitat emergeix com una via per mantenir preus competitius mentre s’incrementen els ingressos per usuari.
Netflix ha demostrat ser especialment resilient davant de les polèmiques que han suscitat els seus canvis de política, com va passar amb les restriccions per compartir comptes implementats el 2023. Malgrat la reacció inicial negativa, la companyia va aconseguir augmentar la seua base de subscriptors després d’aplicar aquestes mesures, la qual cosa probablement ha reforçat la seua confiança per prendre decisions controvertides com l’actual eliminació del pla bàsic.
Seguiran altres plataformes l’exemple de Netflix?
La decisió de Netflix d’eliminar el seu pla bàsic sense publicitat podria marcar tendència al sector. Competidors com Disney+, HBO Max (ara Max) o Prime Video observen atentament els resultats d’aquestes estratègies per valorar moviments similars.
De fet, diverses plataformes ja han implementat plans amb publicitat, però Netflix és la primera en eliminar completament la seua opció més econòmica sense anuncis. Si aquesta mesura resulta exitosa en termes financers, és probable que vegem accions similars per part de la competència, reduint progressivament les opcions sense publicitat assequibles.
Aquest panorama planteja interrogants sobre el futur del streaming, que podria estar evolucionant cap a un model híbrid més proper a la televisió tradicional del que molts usuaris esperaven quan van abandonar precisament aquest format en favor de les plataformes digitals.