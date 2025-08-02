SALUT
Investigadors de Lleida avancen sobre els lípids i l’envelliment
Personal investigador de Lleida ha identificat els principals lípids implicats en el procés d’envelliment i demostrat que aquests varien de forma diferent entre homes i dones.
L’estudi, amb mostres de plasma de mil individus adults entre 50 i 98 anys, representa una de les aproximacions més exhaustives publicades fins al moment en el camp de la lipidòmica i l’envelliment, i ha estat publicat a la revista referent en el camp Redox Biology.
Així, les diferències observades per l’equip científic, liderat pel grup de Fisiopatologia Metabòlica de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) amb altres organitzacions catalanes, “obren la porta a identificar biomarcadors lipídics útils per predir trajectòries d’envelliment i dissenyar estratègies específiques per promoure un envelliment saludable”.
Així ho ha exposat la professora de la UdL i investigadora, Mariona Jové. La investigació ha comptat amb el finançament de la UE, el Govern central, la Generalaitat, la Fundació La Caixa i la Diputació.