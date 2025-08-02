No diguis ni 'hola': aquest tipus d’estafa és particularment incisiva
Les trucades automàtiques fraudulentes es disparen el 2025, combinant intel·ligència artificial i suplantació d’identitat per robar dades personals i causar pèrdues milionàries
En l’ecosistema digital de 2025, les trucades automàtiques fraudulentes conegudes com robocalls representen una amenaça creixent per als usuaris de smartphones a Espanya. Segons adverteix el portal especialitzat "Mimikama", aquests sistemes automatitzats estan dissenyats per verificar l’activitat de números telefònics a gran escala. Quan una persona contesta aquestes trucades, el seu número queda registrat com a actiu, convertint-se en objectiu per a futurs atacs. Els ciberdelinqüents posteriorment comercialitzen aquestes bases de dades verificades o les utilitzen directament per executar robatoris d’identitat i generar costoses trucades de retorn.
El funcionament d’aquestes estafes telefòniques s’ha sofisticat considerablement en els últims anys. "Mimikama" explica que darrere de cada robocall opera un sistema automatitzat capaç de realitzar milions de trucades diàries. El seu objectiu principal no és establir una conversa real, sinó recopilar informació valuosa sobre els usuaris. Aquests sistemes registren patrons com els horaris en què s’atenen les trucades i analitzen les respostes de les víctimes. Gràcies als avenços en intel·ligència artificial, els estafadors poden crear clons de veu pràcticament indistingibles de les originals, utilitzant-los per al que es coneix com a "Voice Phishing". Mitjançant tècniques de suplantació o spoofing, aquestes trucades poden aparèixer en l’identificador com si provinguessin d’entitats oficials, guanyant-se la confiança de les víctimes i facilitant el frau.
La veritable preocupació rau que aquestes dades recopilades alimenten una xarxa d’activitats il·lícites més àmplia. Una vegada que els ciberdelinqüents obtenen informació sensible, poden utilitzar-la per cometre diversos tipus de frau, des de suplantacions d’identitat fins operacions bancàries fraudulentes, generant un impacte econòmic significatiu en les víctimes.
Com protegir-se eficaçment contra els robocalls el 2025
La protecció contra aquest tipus de fraus telefònics requereix adoptar mesures preventives específiques. Els experts en ciberseguretat recomanen no tornar mai trucades a números desconeguts, ja que això podria activar serveis prèmium de tarifació especial que generen càrrecs elevats a la factura telefònica. Aquesta pràctica és particularment important quan es reben trucades de prefixos internacionals poc habituals o números amb patrons sospitosos.
La tecnologia també ofereix solucions efectives per combatre aquest problema. Aplicacions especialitzades com Truecaller i Hiya poden ajudar a identificar i bloquejar anomenades potencialment fraudulentes abans que arribin el nostre telèfon. Aquestes eines utilitzen bases de dades col·laboratives que s’actualitzen constantment amb informació sobre números utilitzats per a estafes. A més, els usuaris espanyols poden inscriure’s a la Llista Robinson, un servei gratuït que redueix significativament la recepció de trucades comercials no desitjades, disminuint així l’exposició a possibles intents de frau.
Una altra recomanació fonamental és mantenir la confidencialitat de les dades personals durant qualsevol conversa telefònica. Cap entitat legítima no sol·licitarà informació sensible com contrasenyes, codis de seguretat o dades completes de targetes bancàries per telèfon. Davant de la menor sospita, el més segur és finalitzar la trucada i contactar directament amb l’entitat suposadament representada, utilitzant els números oficials disponibles en les seues pàgines web o documents oficials.
Què són exactament els robocalls i com funcionen?
Els robocalls són sistemes automatitzats de trucades que utilitzen algoritmes per realitzar milions de contactes diaris sense intervenció humana. A diferència de les trucades comercials legítimes, aquestes operen en una zona grisa o directament il·legal, aprofitant llacunes en la regulació internacional de les telecomunicacions. El seu funcionament bàsic consisteix a utilitzar marcadors automàtics que generen anomenades massives, moltes vegades fent servir tecnologia VoIP (Veu sobre Protocol d’Internet) que permet realitzar aquestes operacions a molt baix cost.
El procés típic comença amb una trucada que sol tallar-se després d’uns segons o que reprodueix un missatge pregravat. L’objectiu inicial és simplement verificar que el número és actiu i que hi ha una persona real que respon. Una vegada confirmat això, el número passa a formar part de llistes prèmium que es comercialitzen en mercats clandestins de dades. En fases més avançades del frau, poden fer-se servir sistemes d’intel·ligència artificial conversacional que simulen ser operadors humans, capaços fins i tot de respondre preguntes bàsiques i dirigir la conversa cap als objectius dels estafadors.
Per què han augmentat els robocalls en els últims anys?
L’increment exponencial d’aquesta problemàtica té diverses explicacions. D’una banda, la democratització de les tecnologies d’automatització i veu sintètica ha reduït dràsticament les barreres d’entrada per als ciberdelinqüents. Eines que abans requerien coneixements tècnics avançats i grans inversions ara estan disponibles com serveis al núvol a preus accessibles.
Un altre factor determinant ha estat la globalització de les xarxes de telecomunicacions, que permet als estafadors operar des de jurisdiccions amb escassa regulació o capacitat de persecució legal. Això dificulta enormement la identificació i processament judicial dels responsables, creant un entorn de relativa impunitat que incentiva la proliferació d’aquestes pràctiques fraudulentes.
Regulació i resposta institucional davant els robocalls
Davant del creixement d’aquesta problemàtica, les autoritats espanyoles i europees han intensificat els seus esforços regulatoris. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va implementar en 2024 noves normatives que obliguen les operadores telefòniques a implementar sistemes de verificació de trucades més robustos, seguint el model STIR/SHAKEN que ja funciona als Estats Units per autenticar l’origen de les trucades.
A nivell europeu, la Directiva NIS2 (Network and Information Security), que va entrar en vigor completament el gener de 2025, ha establert noves obligacions per a proveïdors de telecomunicacions en matèria de seguretat i notificació d’incidents. Aquestes mesures busquen crear un ecosistema més segur, encara que els experts coincideixen que la resposta tecnològica i regulatòria sempre anirà per darrere de les noves tècniques desenvolupades pels ciberdelinqüents.
La protecció efectiva contra els robocalls requereix una combinació de conscienciació ciutadana, avenços|avanços tecnològics i cooperació internacional. Mentre les autoritats continuen desenvolupant marcs regulatoris més efectius, els usuaris han de mantenir-se informats i adoptar pràctiques segures en el seu dia a dia digital per minimitzar els riscos associats a aquesta creixent amenaça.