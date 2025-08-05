SALUT
Campanya de Caprabo contra la pobresa infantil
La companyia de distribució Caprabo ha iniciat una campanya de recollida de microdonatius que es destinaran a programes contra la desnutrició infantil de Metges Sense Fronteres i als de salut visual de la Fundació Elena Barraquer, fins al 27 d’agost. Els clients del supermercat Caprabo poden donar entre 10 i 20 cèntims arrodonint l’import total de la seua compra en els pagaments amb targeta. L’aliança de Caprabo amb Metges Sense Fronteres té com a objectiu reduir el risc de desnutrició en nens que viuen en condicions d’extrema vulnerabilitat en països afectats per crisis humanitàries. Segons l’entitat, més de 3 milions de menors de 5 anys moren cada any al món per desnutrició. Per la seua part, la Fundació Elena Barraquer treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb problemes oculars en països en vies de desenvolupament.