Arriba l’onada de calor a Lleida: quan comença i fins quan durarà
L’AEMET activa avisos per altes temperatures a la província, que podrien superar els 42 °C
La calor activa aquest dilluns els avisos en més d’una trentena de províncies, entre elles Lleida, amb màximes de fins a 42ºC, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que ha emès un nou avís especial per onada de calor que amplia la seua durada fins diumenge vinent, 10 d’agost, a tot Espanya, excepte cantàbric i Canàries.
Així, les altes temperatures posaran en risc Lleida; Andalusia, en concret a Almeria (també en avisos per onatge) i Huelva, mentre que a Còrdova, Granada, Jaén i Sevilla els avisos seran importants (taronges); Aragó (Osca i Saragossa), Cantàbria, Castella i Lleó (Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid i Zamora) i Castella-la Manxa (Albacete, Conca i Guadalajara, amb Toledo i Ciudad Real en avís taronja).
També hi haurà avisos a Extremadura (tant Badajoz com Càceres seran en nivell taronja), Galícia (A Coruña i Lugo, amb Ourense i Pontevedra amb avisos taronges), Madrid, la Ribera de l’Ebre de Navarra, La Rioja i País Basc (Biscaia).
Segons el model de referència de Meteored, aquest episodi podria prolongar-se almenys fins mediats o finals de la propera setmana i podria convertir-se en una de les onades de calor més llargues des que hi ha registres a Espanya.
Per a aquest dilluns, l’AEMET preveu temperatures significativament elevades a la major part de la Península, amb ascensos notables en regions de l’extrem nord, així com probables ratxes molt fortes de llevant a l’Estret.
D’aquesta manera, continuarà un temps anticiclònic a tot el país, amb predomini de cel poc ennuvolat o desembarassat a més d’alguns intervals de núvols alts al nord de la Península i a les Balears, sense esperar precipitacions.
Únicament es donarà cel ennuvolat o amb intervals de nuvolositat baixa al principi en regions del nord i est peninsular, nord de les Canàries i sud d’Alborán, amb probables bancs de boira matinals dispersos en zones altes i una tendència a aclarir.
A la tarda també es desenvoluparan alguns intervals de núvols d’evolució en muntanyes del centre, sud i est peninsular; i s’espera probable calima lleugera al sud peninsular.
Quant a les temperatures, les màximes ascendiran al nord de les Balears i meitat nord i est peninsular, i s’esperen ascensos notables en l’àrea cantàbrica, alt Ebre i nord de Galícia. Al contrari, descendiran en l’extrem sud-oest i es mantindran estables en la resta.
En el cas de les mínimes, augmentaran en la meitat nord peninsular, exceptuant al Cantàbric i nord-est de Catalunya on s’esperen descensos locals; i amb pocs canvis en la resta del país. No baixaran de 20-22ºC, fins i tot localment de 25ºC, a la Mediterrània i meitat sud del vessant atlàntic.
El vent bufarà moderat amb probables intervals de fort el vent del nord-est al litoral nord-oest de Galícia, l’alisi a les Canàries i el llevant en punts d’Alborán i a l’Estret, on són probables les ratxes molt fortes. També serà moderat el vent de component aquest al Cantàbric i la tramuntana en l’Empodà (Girona) i nord de les Balears amainant i fent remolins a oest.
Predominaran els vents fluixos de components est i sud en la resta, fent remolins a component oest al vessant atlàntic i amb tendència a créixer en litorals del Llevant.
Aquesta situació es deu a una configuració sinòptica marcada per la renovació constant de la dorsal subtropical, impulsada per l’arribada d’ones i danes a l’oest peninsular, el que afavoreix l’entrada d’aire molt càlid. Encara que és habitual la calor a l’agost, en els propers dies s’esperen temperatures anormalment altes per a l’època, tant de dia com de nit, especialment en el centre i nord del país, on la calor extrema serà persistent i amb possibles riscos associats.
Durant aquesta onada de calor, alguns fenòmens podrien frenar lleugerament les temperatures diürnes a certes zones. Entre ells, destaca la presència de pols en suspensió que es mourà de sud a nord, i la possible aparició de nuvolositat mitjana i fins i tot tempestes aïllades. Aquests factors podrien limitar l’ascens tèrmic, encara que també augmenten el risc d’incendis i activitat elèctrica, per la qual cosa es mantindrà un seguiment continu des de Meteored.